В российской Рязани поразили НПЗ, а в Брянске атаковали завод микроэлектроники – ЦПД 

Пожар на НПЗ в российской Рязани после атаки беспилотников. Скриншот из видео из Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко

Беспилотники атаковали стратегические объекты в России – в частности, попали по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и били по заводу "Кремний", который производит комплектующие для российского оружия.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко в Telegram

Прямая речь Коваленко: "В Рязани поражены стратегические объекты РФ, в частности НПЗ. В Брянске снова атакован завод "Кремний"".

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Детали: Руководитель ЦПД отметил, атакованный НПЗ является одним из ключевых в нефтяной промышленности России, он обеспечивает топливом как гражданских, так и военно-промышленный комплекс РФ.

Пожежа на НПЗ у російській Рязані після атаки безпілотників. Відео з Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка pic.twitter.com/U7Z12KPrcP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 24, 2025

"(НПЗ – ред.) производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике ВС РФ", – рассказал Коваленко.

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Завод "Кремний" производит микроэлектронику для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС, РЭБ и российских БПЛА.

"Минимум третья атака неизвестных дронов на это предприятие", – подытожил Коваленко.

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