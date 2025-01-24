В российской Рязани поразили НПЗ, а в Брянске атаковали завод микроэлектроники – ЦПД
Беспилотники атаковали стратегические объекты в России – в частности, попали по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани и били по заводу "Кремний", который производит комплектующие для российского оружия.
Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко в Telegram
Прямая речь Коваленко: "В Рязани поражены стратегические объекты РФ, в частности НПЗ. В Брянске снова атакован завод "Кремний"".
Детали: Руководитель ЦПД отметил, атакованный НПЗ является одним из ключевых в нефтяной промышленности России, он обеспечивает топливом как гражданских, так и военно-промышленный комплекс РФ.
Пожежа на НПЗ у російській Рязані після атаки безпілотників. Відео з Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка pic.twitter.com/U7Z12KPrcP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 24, 2025
"(НПЗ – ред.) производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике ВС РФ", – рассказал Коваленко.
Завод "Кремний" производит микроэлектронику для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС, РЭБ и российских БПЛА.
"Минимум третья атака неизвестных дронов на это предприятие", – подытожил Коваленко.
Предыстория:
- Вечером 23 января в России сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, писали, что взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.
- Утром 24 января в российском Минобороны заявили, что ночью якобы уничтожили 121 беспилотник, который атаковал 11 областей РФ, столицу России Москву и временно оккупированный Крым.