У Росії заявили про атаку 121 БпЛА на 11 областей РФ, Москву і окупований Крим

У російському Міноборони заявили, що в ніч на 24 січня 11 областей Федерації, Москву та окупований Крим атакував 121 безпілотник.

Джерело: МО РФ

Дослівно: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 121 український безпілотний літальний апарат".

Реклама:

Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито збила 37 безпілотників над Брянською областю, 20 – над Рязанською, по 17 – над Курською і Саратовською.

А також 7 – над територією Ростовської області, по 6 – над територією Московської та Бєлгородської областей, 3 – над територією Воронезької області, по два – над територією Тульської, Липецької й Орловської областей. Один – над Москвою. А ще один – над окупованим Кримом.

Що передувало: У Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.