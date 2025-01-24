Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили про атаку 121 БпЛА на 11 областей РФ, Москву і окупований Крим

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 січня 2025, 06:42
У Росії заявили про атаку 121 БпЛА на 11 областей РФ, Москву і окупований Крим
БпЛА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

У російському Міноборони заявили, що в ніч на 24 січня 11 областей Федерації, Москву та окупований Крим атакував 121 безпілотник.

Джерело: МО РФ

Дослівно: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 121 український безпілотний літальний апарат".

Реклама:

Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито збила 37 безпілотників над Брянською областю, 20 – над Рязанською, по 17 – над Курською і Саратовською.

А також 7 – над територією Ростовської області, по 6 – над територією Московської та Бєлгородської областей, 3 – над територією Воронезької області, по два – над територією Тульської, Липецької й Орловської областей. Один – над Москвою. А ще один – над окупованим Кримом.

Що передувало: У Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоМер Харкова повідомив про приліт і масштабну пожежу в одному з районів міста
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
МЗС вважає нелегітимними "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини
Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись
відеоЕксголову Броварської РДА оштрафували за п’яне ДТП з постраждалими. Прокуратура подає апеляцію
Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли
Усі новини...
Росія
У російській Рязані уразили НПЗ, а в Брянську атакували завод мікроелектроніки – ЦПД  
Трамп звинуватив Росію у крадіжці планів CША щодо гіперзвукових ракет
ЗСУ знешкодили 1 500 окупантів за добу
Останні новини
02:30
ЗМІ: Мін'юст США звільнив юристів, які працювали над справою Трампа про штурм Капітолія
01:32
Рязанський НПЗ у Росії призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
00:58
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
00:42
оновленоМер Харкова повідомив про приліт і масштабну пожежу в одному з районів міста
00:30
У Бельгії зроблять останню спробу для формування коаліційного уряду
00:08
У Сумах пролунала серія вибухів – ЗМІ
23:57
Новини економіки 27 січня: продовження санкцій, кошти від вилову риби, зростання держборгу
23:46
Бізнес-омбудсмен розповів, як подолати корупцію на митниці
23:29
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
23:08
"Тато у нас – тил". Як мама й донька служать у бригаді "Хартія"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: