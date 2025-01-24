Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після атаки РФ на Запоріжжя в лікарнях залишається 17 поранених

Анастасія ПроцП'ятниця, 24 січня 2025, 10:34
Після атаки РФ на Запоріжжя в лікарнях залишається 17 поранених
фото: Запорізька ОВА

У лікарнях Запоріжжя перебувають 17 постраждалих, які отримали поранення під час російської атаки 23 січня зранку.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "У лікарнях залишається 17 людей, поранених через ворожу атаку на Запоріжжя 23 січня. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості". 

Реклама:

Деталі: Як повідомив Федоров, 37 постраждалих отримують амбулаторне лікування. Серед них – двомісячний хлопчик, якого виписали напередодні ввечері.

Що передувало

  • Увечері 22 січня російська армія атакувала Запоріжжя, внаслідок цього виникла пожежа.
  • На світанку 23 січня росіяни знову атакували Запоріжжя, пролунало мінімум 4 вибухи, внаслідок атаки загинув чоловік, а 51 людина отримала поранення, серед постраждалих – двомісячне немовля.

Запоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сили оборони вдарили по складах із ударними БпЛА в Орловській області
Лукашенку малюють на "виборах" понад 87%
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти – ЗМІ
Над Україною уночі збили 50 БПЛА
Білоруси "обирають" Лукашенка на сьомий термін
Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни атакували Запоріжжя: загинув чоловік, поранено 51 людину, серед них – немовля
Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12
Останні новини
20:39
Reuters: ЄС готує зняття санкцій з Сирії, але не всіх і не відразу
20:28
Сили оборони вдарили по складах із ударними БпЛА в Орловській області
19:55
На Сумщині виявили тіла двох людей: імовірно, загинули внаслідок обстрілу
19:36
Лукашенку малюють на "виборах" понад 87%
19:25
В Україні в понеділок "весна" до +14°
19:08
Білоруси протестували у Варшаві, бо не мають справжніх виборів вдома
18:54
футболДовбик забив черговий гол з пенальті та приніс перемогу "Ромі" у матчі чемпіонату Італії
18:47
Тихановська вважає перемогу України можливістю для зміни влади в Білорусі
18:30
За тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти до 756 мільйонів доларів
18:20
Єврокомісія: "вибори" Лукашенка – фіктивні і позбавлені легітимності
Усі новини...
Реклама:
Реклама: