Після атаки РФ на Запоріжжя в лікарнях залишається 17 поранених

У лікарнях Запоріжжя перебувають 17 постраждалих, які отримали поранення під час російської атаки 23 січня зранку.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "У лікарнях залишається 17 людей, поранених через ворожу атаку на Запоріжжя 23 січня. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості".

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Деталі: Як повідомив Федоров, 37 постраждалих отримують амбулаторне лікування. Серед них – двомісячний хлопчик, якого виписали напередодні ввечері.

Що передувало: