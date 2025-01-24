Після атаки РФ на Запоріжжя в лікарнях залишається 17 поранених
П'ятниця, 24 січня 2025, 10:34
У лікарнях Запоріжжя перебувають 17 постраждалих, які отримали поранення під час російської атаки 23 січня зранку.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "У лікарнях залишається 17 людей, поранених через ворожу атаку на Запоріжжя 23 січня. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості".
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Деталі: Як повідомив Федоров, 37 постраждалих отримують амбулаторне лікування. Серед них – двомісячний хлопчик, якого виписали напередодні ввечері.
Що передувало:
- Увечері 22 січня російська армія атакувала Запоріжжя, внаслідок цього виникла пожежа.
- На світанку 23 січня росіяни знову атакували Запоріжжя, пролунало мінімум 4 вибухи, внаслідок атаки загинув чоловік, а 51 людина отримала поранення, серед постраждалих – двомісячне немовля.