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После атаки РФ на Запорожье в больницах остается 17 раненых

Анастасия ПроцПятница, 24 января 2025, 10:34
После атаки РФ на Запорожье в больницах остается 17 раненых
фото: Запорожская ОВА

В больницах Запорожья находятся 17 пострадавших, которые получили ранения во время российской атаки 23 января утром.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В больницах остается 17 человек, раненых из-за вражеской атаки на Запорожье 23 января. Медики оценивают их состояние как средней тяжести".

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Детали: Как сообщил Федоров, 37 пострадавших получают амбулаторное лечение. Среди них – двухмесячный мальчик, которого выписали накануне вечером.

Что предшествовало:

  • Вечером 22 января российская армия атаковала Запорожье, в результате этого возник пожар.
  • На рассвете 23 января россияне снова атаковали Запорожье, прозвучало минимум 4 взрыва, в результате атаки погиб человек, а 51 человек получил ранения, среди пострадавших – двухмесячный младенец.

Запорожье
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