После атаки РФ на Запорожье в больницах остается 17 раненых

В больницах Запорожья находятся 17 пострадавших, которые получили ранения во время российской атаки 23 января утром.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В больницах остается 17 человек, раненых из-за вражеской атаки на Запорожье 23 января. Медики оценивают их состояние как средней тяжести".

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Детали: Как сообщил Федоров, 37 пострадавших получают амбулаторное лечение. Среди них – двухмесячный мальчик, которого выписали накануне вечером.

Что предшествовало: