Дрони СБУ і ССО уразили один із найбільших російських НПЗ
Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на 24 січня уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії.
Джерело: Генштаб у соцмережах, джерело "Української правди" в Силах оборони
Деталі: Так, в результаті ударів виникли пожежі на виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" та на нафтоперекачувальній станції "Рязань".
За словами співрозмовника УП, Рязанський НПЗ - один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Там палають мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.
"бавовна" в Рязані... фото з російських соцмереж pic.twitter.com/vJ5avtNlaP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 24, 2025
Окрім того дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію "Рязань" та на рязанську ТЕЦ.
Як повідомляє Генштаб, також уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.
Результати цього ураження уточнюються.
Передісторія:
- Увечері 23 січня у Росії повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, писали, що вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.
- Вранці 24 січня у російському Міноборони заявили, що вночі нібито знищили 121 безпілотник, який атакував 11 областей РФ, столицю Росії Москву та тимчасово окупований Крим.