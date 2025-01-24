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Дроны СБУ и ССО поразили один из крупнейших российских НПЗ

Валентина РоманенкоПятница, 24 января 2025, 11:53
Дроны СБУ и ССО поразили один из крупнейших российских НПЗ
скриншот

Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 24 января поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

Источник: Генштаб в соцсетях, источник "Украинской правды" в Силах обороны

Детали: Так, в результате ударов возникли пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань".

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По словам собеседника УП, Рязанский НПЗ - один из крупнейших в РФ с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год. Там горят минимум три резервуара. Дополнительно пожар, возникший в результате ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. Местные жители фиксировали в соцсетях, что насчитали более 50 взрывов.

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Кроме того дроны СБУ и ССО "посетили" нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и на рязанскую ТЭЦ.

Как сообщает Генштаб, также поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

Результаты этого поражения уточняются.

Предыстория:

беспилотникиССОСБУвойна
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