Разведчики уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой

В Запорожской области бойцы подразделений активных действий Главного управления разведки Министерства обороны обнаружили и уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" вместе с оккупантами, которые ее обслуживали и транспортировали.

Источник: ГУР МО

Дословно: "Уничтожены и РЛС "Гармонь", и вражеская обслуга, и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки".

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Детали: По данным разведчиков, из-за неблагоприятных погодных условий уничтожить вражеский радар с первой попытки не удалось. Услышав взрывы, российские военные спешно начали сворачивать оборудование и грузить его на автомобиль для эвакуации. Повторными ударами украинские военные уничтожили радиолокационную станцию, личный состав противника и транспортное средство.

Напомним: