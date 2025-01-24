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Разведчики уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой

Украинская правдаПятница, 24 января 2025, 12:01
Разведчики уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой
Фото: скриншот с видео ГУР

В Запорожской области бойцы подразделений активных действий Главного управления разведки Министерства обороны обнаружили и уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" вместе с оккупантами, которые ее обслуживали и транспортировали.

Источник: ГУР МО

Дословно: "Уничтожены и РЛС "Гармонь", и вражеская обслуга, и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки".

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Детали: По данным разведчиков, из-за неблагоприятных погодных условий уничтожить вражеский радар с первой попытки не удалось. Услышав взрывы, российские военные спешно начали сворачивать оборудование и грузить его на автомобиль для эвакуации. Повторными ударами украинские военные уничтожили радиолокационную станцию, личный состав противника и транспортное средство.

Напомним:

ГУРроссийско-украинская войнаразведка
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