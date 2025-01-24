Разведчики уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой
В Запорожской области бойцы подразделений активных действий Главного управления разведки Министерства обороны обнаружили и уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" вместе с оккупантами, которые ее обслуживали и транспортировали.
Источник: ГУР МО
Дословно: "Уничтожены и РЛС "Гармонь", и вражеская обслуга, и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки".
Детали: По данным разведчиков, из-за неблагоприятных погодных условий уничтожить вражеский радар с первой попытки не удалось. Услышав взрывы, российские военные спешно начали сворачивать оборудование и грузить его на автомобиль для эвакуации. Повторными ударами украинские военные уничтожили радиолокационную станцию, личный состав противника и транспортное средство.
Напомним:
- 31 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что его воины впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5.
- Воины ГУР Минобороны 22 января на российской Курщине уничтожили вражеское спутниковое оборудование.