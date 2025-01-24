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Ледь не замерз за 10 метрів від Румунії: рятувальники знайшли чоловіка в Карпатах

Українська правдаП'ятниця, 24 січня 2025, 13:23
Ледь не замерз за 10 метрів від Румунії: рятувальники знайшли чоловіка в Карпатах
Фото: ДСНС Закарпаття

23 січня в Карпатських горах українські прикордонники разом із рятувальниками знайшли чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон і потрапити до Румунії, але не зміг подолати засніжений гірський маршрут.

Джерело: Державна прикордонна служба, ДСНС

Дослівно прикордонна служба: "24-річний житель Кіровоградщини мав намір у незаконний спосіб потрапити в Румунію. Для втілення свого задуму обрав високогірну ділянку кордону, щоправда здолати намічений шлях не зміг". 

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Деталі: 23 січня о 14:30 до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про знесиленого чоловіка, який перебував у горах поблизу села Богдан Рахівського району Закарпатської області, недалеко від держкордону.

Рятувальники разом з прикордонниками знайшли чоловіка через 7 годин після початку пошукової операції, всього за 10 метрів від кордону з Румунією. За інформацією ДПСУ, чоловік був настільки обморожений і виснажений, що не міг говорити. Йому надали першу допомогу, переодягли в теплий одяг та напоїли гарячим чаєм. Після цього його передали медикам, які діагностували загальне переохолодження та зневоднення. Чоловік перебуває у реанімації.

Нагадаємо: 

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  • У березні 2024 року прикордонники знайшли у Карпатських горах чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон, однак заблудився і блукав там протягом трьох днів. 
  • 25 грудня румунські рятувальники припинили пошуки у горах в прикордонні трьох українців, які просили про допомогу, після 12 годин безрезультатного обстеження вказаної території.
  • 27 грудня прикордонники Чернівецького загону затримали в Карпатах 4 мешканців Запорізької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

ДСНСПрикордонна службаРумунія
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