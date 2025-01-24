Ледь не замерз за 10 метрів від Румунії: рятувальники знайшли чоловіка в Карпатах
23 січня в Карпатських горах українські прикордонники разом із рятувальниками знайшли чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон і потрапити до Румунії, але не зміг подолати засніжений гірський маршрут.
Джерело: Державна прикордонна служба, ДСНС
Дослівно прикордонна служба: "24-річний житель Кіровоградщини мав намір у незаконний спосіб потрапити в Румунію. Для втілення свого задуму обрав високогірну ділянку кордону, щоправда здолати намічений шлях не зміг".
Деталі: 23 січня о 14:30 до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про знесиленого чоловіка, який перебував у горах поблизу села Богдан Рахівського району Закарпатської області, недалеко від держкордону.
Рятувальники разом з прикордонниками знайшли чоловіка через 7 годин після початку пошукової операції, всього за 10 метрів від кордону з Румунією. За інформацією ДПСУ, чоловік був настільки обморожений і виснажений, що не міг говорити. Йому надали першу допомогу, переодягли в теплий одяг та напоїли гарячим чаєм. Після цього його передали медикам, які діагностували загальне переохолодження та зневоднення. Чоловік перебуває у реанімації.
Нагадаємо:
- У березні 2024 року прикордонники знайшли у Карпатських горах чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон, однак заблудився і блукав там протягом трьох днів.
- 25 грудня румунські рятувальники припинили пошуки у горах в прикордонні трьох українців, які просили про допомогу, після 12 годин безрезультатного обстеження вказаної території.
- 27 грудня прикордонники Чернівецького загону затримали в Карпатах 4 мешканців Запорізької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.