Ледь не замерз за 10 метрів від Румунії: рятувальники знайшли чоловіка в Карпатах

23 січня в Карпатських горах українські прикордонники разом із рятувальниками знайшли чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон і потрапити до Румунії, але не зміг подолати засніжений гірський маршрут.

Джерело: Державна прикордонна служба, ДСНС

Дослівно прикордонна служба: "24-річний житель Кіровоградщини мав намір у незаконний спосіб потрапити в Румунію. Для втілення свого задуму обрав високогірну ділянку кордону, щоправда здолати намічений шлях не зміг".

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Деталі: 23 січня о 14:30 до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про знесиленого чоловіка, який перебував у горах поблизу села Богдан Рахівського району Закарпатської області, недалеко від держкордону.

Рятувальники разом з прикордонниками знайшли чоловіка через 7 годин після початку пошукової операції, всього за 10 метрів від кордону з Румунією. За інформацією ДПСУ, чоловік був настільки обморожений і виснажений, що не міг говорити. Йому надали першу допомогу, переодягли в теплий одяг та напоїли гарячим чаєм. Після цього його передали медикам, які діагностували загальне переохолодження та зневоднення. Чоловік перебуває у реанімації.

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