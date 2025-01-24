Едва не замерз в 10 метрах от Румынии: спасатели нашли мужчину в Карпатах

23 января в Карпатских горах украинские пограничники вместе со спасателями нашли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, но не смог преодолеть заснеженный горный маршрут.

Источник: Государственная пограничная служба, ГСЧС

Дословно пограничная служба: "24-летний житель Кировоградщины намеревался незаконным способом попасть в Румынию. Для воплощения своего замысла выбрал высокогорный участок границы, правда преодолеть намеченный путь не смог".

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Детали: 23 января в 14:30 в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обессиленном мужчине, который находился в горах вблизи села Богдан Раховского района Закарпатской области, недалеко от госграницы.

Спасатели вместе с пограничниками нашли мужчину через 7 часов после начала поисковой операции, всего в 10 метрах от границы с Румынией. По информации ГПСУ, мужчина был настолько обморожен и истощен, что не мог говорить. Ему оказали первую помощь, переодели в теплую одежду и напоили горячим чаем. После этого его передали медикам, которые диагностировали общее переохлаждение и обезвоживание. Мужчина находится в реанимации.

Напомним:

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