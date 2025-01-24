Едва не замерз в 10 метрах от Румынии: спасатели нашли мужчину в Карпатах
23 января в Карпатских горах украинские пограничники вместе со спасателями нашли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу и попасть в Румынию, но не смог преодолеть заснеженный горный маршрут.
Источник: Государственная пограничная служба, ГСЧС
Дословно пограничная служба: "24-летний житель Кировоградщины намеревался незаконным способом попасть в Румынию. Для воплощения своего замысла выбрал высокогорный участок границы, правда преодолеть намеченный путь не смог".
Детали: 23 января в 14:30 в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обессиленном мужчине, который находился в горах вблизи села Богдан Раховского района Закарпатской области, недалеко от госграницы.
Спасатели вместе с пограничниками нашли мужчину через 7 часов после начала поисковой операции, всего в 10 метрах от границы с Румынией. По информации ГПСУ, мужчина был настолько обморожен и истощен, что не мог говорить. Ему оказали первую помощь, переодели в теплую одежду и напоили горячим чаем. После этого его передали медикам, которые диагностировали общее переохлаждение и обезвоживание. Мужчина находится в реанимации.
Напомним:
- В марте 2024 года пограничники нашли в Карпатских горах мужчину, который хотел незаконно пересечь границу, однако заблудился и блуждал там в течение трех дней.
- 25 декабря румынские спасатели прекратили поиски в горах в приграничье трех украинцев, которые просили о помощи, после 12 часов безрезультатного обследования указанной территории.
- 27 декабря пограничники Черновицкого отряда задержали в Карпатах 4 жителей Запорожской области, которые пытались незаконно попасть в Румынию.