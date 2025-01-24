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Генерал Галушкін вважає, що судові процеси можуть вплинути на рішучість командирів та дії армії

Анастасія ПроцП'ятниця, 24 січня 2025, 15:04
Генерал Галушкін вважає, що судові процеси можуть вплинути на рішучість командирів та дії армії
ГАЛУШКІН. ФОТО: FACEBOOK/ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Колишній командувач оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Галушкін заявив, що нинішні судові процеси можуть вплинути на рішучість і дії командирів усіх рівнів. Він також висловив готовність повернутися на фронт, навіть у званні рядового солдата.

Джерело: лист Галушкіна на сторінці його адвоката Михайла Величка

Деталі: У своєму листі екскомандир ОТУ "Харків" подякував усім, хто його підтримує, та підкреслив важливість збереження довіри до командирів і військових, які докладають усіх зусиль для перемоги.

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фото: Facebook/ Михайло Величко

Пряма мова: "Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії. Ми не маємо права підривати довіру до наших військових, адже це може дорого нам коштувати".

Деталі: Галушкін також підкреслив, що під час служби йому та його побратимам вдалося перетворити 6000 осіб Територіальної оборони, розпорошених по центрах комплектування, на 32 бригади чисельністю 115 тисяч бійців. Він зазначив, що в умовах війни командири працювали у надскладних обставинах, приймаючи рішення заради порятунку країни.

 
фото: Facebook/ Михайло Величко

Крім того, генерал заявив, що, незалежно від результатів розслідування та суду, він готовий і надалі захищати Україну.

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Пряма мова: "Я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь".

Що передувало: 

  • Колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень.
  • П’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір внести заставу за Галушкіна. Згодом він повідомив, що необхідну суму вже сплатила інша юридична особа. Ім’я заставодавця наразі не розголошується.
  • 22 січня працівники Державного бюро розслідувань знову затримали Галушкіна. Бюро заявило, що у взаємодії із СБУ було виявлено нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

арміяХарківська областьсуд
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