Генерал Галушкин считает, что судебные процессы могут повлиять на решительность командиров и действия армии

Бывший командующий оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрий Галушкин заявил, что нынешние судебные процессы могут повлиять на решительность и действия командиров всех уровней. Он также выразил готовность вернуться на фронт, даже в звании рядового солдата.

Источник: письмо Галушкина на странице его адвоката Михаила Величко

Детали: В своем письме экс-командир ОТГ "Харьков" поблагодарил всех, кто его поддерживает, и подчеркнул важность сохранения доверия к командирам и военным, которые прилагают все усилия для победы.

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ФОТО: FACEBOOK/ МИХАЙЛО ВЕЛИЧКО

Прямая речь: "Командиры всех уровней, как и я в свое время, делают все возможное для победы. Однако судебные процессы, которые сейчас продолжаются, могут повлиять на их решимость и действия. Мы не имеем права подрывать доверие к нашим военным, ведь это может дорого нам стоить".

Детали: Галушкин также подчеркнул, что во время службы ему и его собратьям удалось превратить 6000 человек Территориальной обороны, распыленных по центрам комплектования, на 32 бригады численностью 115 тысяч бойцов. Он отметил, что в условиях войны командиры работали в сверхсложных обстоятельствах, принимая решения ради спасения страны.

ФОТО: FACEBOOK/ МИХАЙЛО ВЕЛИЧКО

Кроме того, генерал заявил, что, независимо от результатов расследования и суда, он готов и в дальнейшем защищать Украину.

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Прямая речь: "Я имею честь и готов, даже в звании бригадного генерала, но в должности обычного рядового солдата, воевать за Украину. Если, несмотря на состояние здоровья, я смогу уничтожить еще одного оккупанта, это принесет больше пользы государству, чем судебный процесс и мой арест. Это позволит мне сохранить честь".

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