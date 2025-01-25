ЦПК подал заявление в НАБУ относительно Умерова

Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление о возможном совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

Источник: ЦПК

Детали: По данным Центра, министр обороны отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год.

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Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали - Тараса Чмута и Юрия Джигиря, (другие члены, независимые, проголосовали против - ред.).

ЦПК цитирует, что "уставом АОЗ предусмотрено создание Наблюдательного совета, то есть в Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ. Согласно п. 7 ч. 1 статьи 11-4 Закона "Об управлении объектами государственной собственности", такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету".

Дословно из заявления: "Кроме того, статья 6 закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе и Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета.

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Таким образом, решение министра о непродлении контракта с руководителем АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленными властью и служебным положением, умышленно, с целью получения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности".

Предыстория: