ЦПК подал заявление в НАБУ относительно Умерова
Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление о возможном совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".
Источник: ЦПК
Детали: По данным Центра, министр обороны отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год.
Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали - Тараса Чмута и Юрия Джигиря, (другие члены, независимые, проголосовали против - ред.).
ЦПК цитирует, что "уставом АОЗ предусмотрено создание Наблюдательного совета, то есть в Минобороны, как органа управления отсутствуют полномочия на непродление контракта с действующей руководительницей АОЗ. Согласно п. 7 ч. 1 статьи 11-4 Закона "Об управлении объектами государственной собственности", такая исключительная компетенция принадлежит Наблюдательному совету".
Дословно из заявления: "Кроме того, статья 6 закона, определяющая перечень полномочий уполномоченных органов управления, в том числе и Минобороны, не предоставляет указанному министерству прав на узурпацию исключительных полномочий Наблюдательного совета.
Таким образом, решение министра о непродлении контракта с руководителем АОЗ принято со злоупотреблением им предоставленными властью и служебным положением, умышленно, с целью получения выгоды и вопреки интересам Минобороны, а также повлекло тяжкие последствия интересам Украины и ее обороноспособности".
Предыстория:
- В своей колонке на УП Безрукова, подводя итоги работы Агентства в 2024 году, сообщила, что в декабре заработал Наблюдательный совет АОЗ, в который вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители от государства Тарас Чмут и Юрий Джигир.
- Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что Умеров в сентябре 2024 года планировал уволить Безрукову и назначить на эту должность нардепа от партии "Голос" Александру Устинову.
- По словам Умерова, директором АОЗ будет назначен глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов.
- Жумадилов заявил, что соглашается возглавить АОЗ "в сложное время".
- Безрукова объявила, что продолжает выполнять свои обязанности.