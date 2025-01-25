Голова комітету Ради: Умєров має подати у відставку
Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони Рустем Умєров має подати заяву про відставку.
Джерело: Радіна у Facebook
Деталі: Вона прокоментувала про скандал між Міноборони та АОЗ.
Пряма мова Радіної: "Вважаю, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси.
Не має значення, хто опиниться в "новій наглядовій раді", не має значення, хто надалі керуватиме агенціями - міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері.
Міністр, який порушує закон; який своїми рішеннями продовжує невиконані збройні контракти; у міністерстві якого станом на листопад 2024 року внутрішній департамент ДВТП, який паралельно із АОЗ веде збройні контракти, не забезпечив виконання більш ніж половини договорів (укладених ще у 2022-2023!); який не може спростити бюрократію погодження контрактів і руйнує довіру воюючої країни до міністерства оборони - також має подати заяву про відставку".
Нагадаємо: Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової.
Передісторія:
- Безрукова стала очільницею "Агенції оборонних закупівель" у січні 2024 року. У кінці тижня у неї закінчується контракт.
- У своїй колонці на УП Безрукова, підбиваючи підсумки роботи Агенції у 2024 році, повідомила, що в грудні запрацювала Наглядова рада АОЗ, до якої увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.
- Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк повідомила, що Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні 2024 року планував звільнити Безрукову і призначити на цю посаду нардепку від партії "Голос" Олександру Устінову.
- За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова.
- Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".
- Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки.