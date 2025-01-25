Голова комітету Ради: Умєров має подати у відставку

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони Рустем Умєров має подати заяву про відставку.

Джерело: Радіна у Facebook

Деталі: Вона прокоментувала про скандал між Міноборони та АОЗ.

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Пряма мова Радіної: "Вважаю, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси.

Не має значення, хто опиниться в "новій наглядовій раді", не має значення, хто надалі керуватиме агенціями - міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері.

Міністр, який порушує закон; який своїми рішеннями продовжує невиконані збройні контракти; у міністерстві якого станом на листопад 2024 року внутрішній департамент ДВТП, який паралельно із АОЗ веде збройні контракти, не забезпечив виконання більш ніж половини договорів (укладених ще у 2022-2023!); який не може спростити бюрократію погодження контрактів і руйнує довіру воюючої країни до міністерства оборони - також має подати заяву про відставку".

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Нагадаємо: Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової.

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