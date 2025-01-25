Глава комитета Рады: Умеров должен подать в отставку
Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Анастасия Радина заявила, что министр обороны Рустам Умеров должен подать заявление об отставке.
Источник: Радина в Facebook
Детали: Она прокомментировала о скандале между Минобороны и АОЗ.
Прямая речь Радиной: "Считаю, что такие действия разрушают реформу оборонных закупок и означают ручное вмешательство в закупочные процессы.
Не имеет значения, кто окажется в "новом наблюдательном совете", не имеет значения, кто в дальнейшем будет руководить агентствами - министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь.
Министр, который нарушает закон; который своими решениями продолжает невыполненные оружейные контракты; в министерстве которого по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент ГВТП, который параллельно с АОЗ ведет оружейные контракты, не обеспечил выполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны - также должен подать заявление об отставке".
Напомним: Агентство оборонных закупок заявило, что продолжает работать под руководством Марины Безруковой.
Предыстория:
- В своей колонке на УП Безрукова, подводя итоги работы Агентства в 2024 году, сообщила, что в декабре заработал Наблюдательный совет АОЗ, в который вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители от государства Тарас Чмут и Юрий Джигир.
- Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что Умеров в сентябре 2024 года планировал уволить Безрукову и назначить на эту должность нардепа от партии "Голос" Александру Устинову.
- По словам Умерова, директором АОЗ будет назначен глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов.
- Жумадилов заявил, что соглашается возглавить АОЗ "в сложное время".
- Безрукова объявила, что продолжает выполнять свои обязанности.