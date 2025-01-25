Глава комитета Рады: Умеров должен подать в отставку

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Анастасия Радина заявила, что министр обороны Рустам Умеров должен подать заявление об отставке.

Источник: Радина в Facebook

Детали: Она прокомментировала о скандале между Минобороны и АОЗ.

Реклама:

Прямая речь Радиной: "Считаю, что такие действия разрушают реформу оборонных закупок и означают ручное вмешательство в закупочные процессы.

Не имеет значения, кто окажется в "новом наблюдательном совете", не имеет значения, кто в дальнейшем будет руководить агентствами - министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь.

Министр, который нарушает закон; который своими решениями продолжает невыполненные оружейные контракты; в министерстве которого по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент ГВТП, который параллельно с АОЗ ведет оружейные контракты, не обеспечил выполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны - также должен подать заявление об отставке".

РЕКЛАМА:

Напомним: Агентство оборонных закупок заявило, что продолжает работать под руководством Марины Безруковой.

Предыстория: