Нічна атака БпЛА на Київщину: поранено дитину, пошкоджено 3 багатоповерхівки

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київщину поранено дитину, пошкоджено 18 квартир у трьох багатоповерхових житлових будинках та 13 автомобілів.

Джерело: виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Пряма мова: "Під час нічної ворожої атаки на Київщину постраждала дитина.

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Батьки звернулися за медичною допомогою вранці. У дівчинки 2019 року народження діагностовано колоту рану шиї.

В обласній дитячій лікарні дівчинці надана вся необхідна медична допомога. Її стан задовільний. Показань для госпіталізації немає".

Деталі: Керівник Київської ОВА також повідомив, що збільшилася кількість пошкоджень.

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"Наразі маємо інформацію про пошкодження 13 автомобілів та 18 квартир у трьох багатоповерхових житлових будинках. Всім власникам квартир буде надана необхідна допомога. Працюємо над цим разом із місцевою владою та нашими міжнародними партнерами", – написав він.

Що передувало: Раніше було відомо, що внаслідок російської атаки в одному з населених пунктів Київської області пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, а в іншому районі сталося загоряння підприємства.

Із пошкодженого дев’ятиповерхового житлового будинку врятували 5 людей.