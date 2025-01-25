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Ночная атака БпЛА на Киевщину: ранен ребенок, повреждены 3 многоэтажки

Катерина ТищенкоСуббота, 25 января 2025, 16:42
Ночная атака БпЛА на Киевщину: ранен ребенок, повреждены 3 многоэтажки
пострадавшая многоэтажка, фото из Telegram Николая Калашника

В результате ночной атаки вражеских БпЛА на Киевщину ранен ребенок, повреждены 18 квартир в трех многоэтажных жилых домах и 13 автомобилей.

Источник: исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Прямая речь: "Во время ночной вражеской атаки на Киевщину пострадал ребенок.

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Родители обратились за медицинской помощью утром. У девочки 2019 года рождения диагностирована колотая рана шеи.

В областной детской больнице девочке оказана вся необходимая медицинская помощь. Ее состояние удовлетворительное. Показаний для госпитализации нет".

Детали: Руководитель Киевской ОГА также сообщил, что увеличилось количество повреждений.

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"Сейчас есть информация о повреждении 13 автомобилей и 18 квартир в трех многоэтажных жилых домах. Всем владельцам квартир будет оказана необходимая помощь. Работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами", - написал он.

Что предшествовало: Ранее было известно, что в результате российской атаки в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден девятиэтажный жилой дом, а в другом районе произошло возгорание предприятия.

Из поврежденного девятиэтажного жилого дома спасли 5 человек.

Киевская областьбеспилотникидети
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