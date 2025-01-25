Зеленский назвал 4 стороны, которые хочет видеть на будущих переговорах

Президент Владимир Зеленский считает, что в будущих переговорах по прекращению войны должны участвовать Украина, США, Европа и Россия.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве в субботу

Прямая речь: "Какой будет площадка для переговоров – я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского Союза.

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Но я не могу сегодня четко сказать, какая будет структура переговорного процесса, потому что мы еще не имеем общего плана".

Детали: Президент подчеркнул, что "исключить Украину невозможно из любой переговорной площадки, или эта переговорная площадка не будет иметь реальный результат, а будет иметь только результаты политические", которые никак не связаны с безопасностью и окончанием войны.

В то же время Зеленский отметил, что "контакты могут быть в разных форматах".

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"Форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны. Я очень серьезно настроен, что американская сторона, европейская сторона – все хотят выйти с ситуацией успеха, а успех для всех – это мир", – сказал он.

"Перед той или иной встречей должен быть на бумаге формат, как мы сможем достичь справедливого мира. Я думаю, мы сегодня должны сфокусироваться именно на этом", – подчеркнул президент.

Что предшествовало: В начале декабря Зеленский заявлял, что в возможных переговорах с РФ после соответствующего укрепления позиций Украины должны участвовать представители ЕС и НАТО.

2 января он заявил, что любые гарантии безопасности для Украины должны предусматривать участие США, чтобы быть действенными.

24 января лидер Владимир Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона".