Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский назвал 4 стороны, которые хочет видеть на будущих переговорах

Катерина ТищенкоСуббота, 25 января 2025, 18:15
Зеленский назвал 4 стороны, которые хочет видеть на будущих переговорах
Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 января, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что в будущих переговорах по прекращению войны должны участвовать Украина, США, Европа и Россия.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве в субботу

Прямая речь: "Какой будет площадка для переговоров – я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского Союза.

Реклама:

Но я не могу сегодня четко сказать, какая будет структура переговорного процесса, потому что мы еще не имеем общего плана".

Детали: Президент подчеркнул, что "исключить Украину невозможно из любой переговорной площадки, или эта переговорная площадка не будет иметь реальный результат, а будет иметь только результаты политические", которые никак не связаны с безопасностью и окончанием войны.

В то же время Зеленский отметил, что "контакты могут быть в разных форматах".

РЕКЛАМА:

"Форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны. Я очень серьезно настроен, что американская сторона, европейская сторона – все хотят выйти с ситуацией успеха, а успех для всех – это мир", – сказал он.

"Перед той или иной встречей должен быть на бумаге формат, как мы сможем достичь справедливого мира. Я думаю, мы сегодня должны сфокусироваться именно на этом", – подчеркнул президент.

Что предшествовало: В начале декабря Зеленский заявлял, что в возможных переговорах с РФ после соответствующего укрепления позиций Украины должны участвовать представители ЕС и НАТО.

2 января он заявил, что любые гарантии безопасности для Украины должны предусматривать участие США, чтобы быть действенными.

24 января лидер Владимир Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона".

ЗеленскийпереговорыЕССША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине подорожают железнодорожные билеты в Польшу и Венгрию
Мэру Дрогобыча выписали штраф за срыв мероприятий мобилизации – СМИ
Утром в Одесской области ПВО сбила крылатый "Искандер" врага
В Стокгольме водитель авто пытался протаранить ворота посольства РФ: дипучреждение говорят – это украинец
СМИ: В ЕС думают изменить условия льготной торговли с Украиной
В США приостановили программу для украинских беженцев
Все новости...
Зеленский
Зеленский о запрете на переговоры с Путиным: Я лидер переговоров, а всем остальным запретил
Зеленский: Военная помощь Украине со стороны США не остановлена
Україна може відправити людей для обслуговування електростанції у Придністров’ї
Последние новости
17:02
Сколько студентов взяли академотпуска с 2022 года, чтобы стать на защиту государства: статистика
17:01
Meta позволит ИИ анализировать активность пользователей в Facebook и Instagram для улучшения рекомендаций
16:59
Польша заявляет, что Россия пытается вербовать поляков через "даркнет" для влияния на выборы
16:26
Как выбрать частную школу для ребенка: образовательная омбудсменка дала рекомендации
15:58
NVIDIA называет китайскую ИИ-модель от DeepSeek "замечательным достижением в области ИИ"
15:57
Boeing сообщает о самых больших убытках с 2020 года - почти 12 миллиардов долларов
15:57
Еврокомиссар призвал к созданию "Европейского космического щита"
15:54
На Днепропетровщине задержала женщина, которая вербовала девушек для занятия проституцией за границей
15:50
В Украине подорожают железнодорожные билеты в Польшу и Венгрию
15:45
Мэру Дрогобыча выписали штраф за срыв мероприятий мобилизации – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: