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Ізраїль дозволив переміщеним жителям півночі Гази повертатися додому

Ірина БалачукПонеділок, 27 січня 2025, 07:29
Ізраїль дозволив переміщеним жителям півночі Гази повертатися додому
Фото з сайту timesofisrael.com

Ізраїль з 7 ранку дозволив тисячам переміщених палестинців повернутися на північ Сектора Гази, у соцмережах публікують відео повернення мешканців.

Джерело: The Times of Israel

Дослівно видання: "Тисячі палестинців почали рухатися на північ вулицею Рашид у Газі, щоб повернутися на північ сектора, свідчать кадри, опубліковані в палестинських соціальних мережах. ЦАХАЛ заявив, що дозволить жителям Гази почати рух в коридорі Нецарім з 7 ранку".

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Деталі: Також повідомляється, що Армія оборони Ізраїлю почала виводити війська з частини Нецарімського коридору. ЗМІ пишуть, що ЦАХАЛ евакуює західну частину коридору. Армія оборони Ізраїлю наразі не коментує ситуацію.

Згідно з угодою про перемир'я, на даному етапі ЦАХАЛ повинен "повністю відійти" на схід від вулиці Рашид на узбережжі і демонтувати всі військові об'єкти і споруди в цьому районі.

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Видання зазначає, що десятки тисяч жителів Гази зібралися на вулиці Рашид напередодні, але ЦАХАЛ не відкрив район, як планувалося, і закликав мешканців не наближатися, звинувативши ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню. Пізніше проблему вирішили, і люди вранці почали повертатися на північ.

ХАМАС підтвердив, що звільнить 6 заручників цього тижня.  

У лютому 2024 року повідомлялося, що з півночі Гази евакуювались на південь понад 1,3 мільйона палестинців. Вони знайшли притулок у районі Рафаха. Не маючи можливості залишити крихітну палестинську територію, багато з них жили у тимчасових наметових містечках або переповнених притулках ООН.

Передісторія:

  • 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
  • 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.  

ІзраїльСектор Гази
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