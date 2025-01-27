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Израиль разрешил перемещенным жителям севера Газы возвращаться домой

Ирина БалачукПонедельник, 27 января 2025, 07:29
Израиль разрешил перемещенным жителям севера Газы возвращаться домой
Фото с сайта timesofisrael.com

Израиль с 7 утра разрешил тысячам перемещенных палестинцев вернуться на север Сектора Газа, в соцсетях публикуют видео возвращения жителей.

Источник: The Times of Israel

Дословно издание: "Тысячи палестинцев начали двигаться на север по улице Рашид в Газе, чтобы вернуться на север сектора, свидетельствуют кадры, опубликованные в палестинских социальных сетях. ЦАХАЛ заявил, что разрешит жителям Газы начать движение в коридоре Нецарим с 7 утра".

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Детали: Также сообщается, что Армия обороны Израиля начала выводить войска из части Нецаримского коридора. СМИ пишут, что ЦАХАЛ эвакуирует западную часть коридора. Армия обороны Израиля пока не комментирует ситуацию.

Согласно договору о перемирии, на данном этапе ЦАХАЛ должен "полностью отойти" к востоку от улицы Рашид на побережье и демонтировать все военные объекты и сооружения в этом районе.

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Издание отмечает, что десятки тысяч жителей Газы собрались на улице Рашид накануне, но ЦАХАЛ не открыл район, как планировалось, и призвал жителей не приближаться, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня. Позже проблему решили, и люди утром начали возвращаться на север.

ХАМАС подтвердил, что освободит 6 заложников на этой неделе. 

В феврале 2024 года сообщалось, что с севера Газы эвакуировались на юг более 1,3 миллиона палестинцев. Они нашли убежище в районе Рафаха. Не имея возможности покинуть крошечную палестинскую территорию, многие из них жили во временных палаточных городках или переполненных приютах ООН.

Предыстория:

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.

ИзраильСектор Газа
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