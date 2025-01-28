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Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters

Ольга ГлущенкоВторник, 28 января 2025, 01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
фото: Генштаб ВСУ

По данным агентства Reuters, российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: По словам источников, нефтехранилище на заводе загорелось. Среди поврежденного оборудования - железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.

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Прямая речь одного из источников: "Повреждено железнодорожное наливное оборудование. Железнодорожные отгрузки не осуществляются, остановили переработку нефти".

Детали: Другой источник сообщил, что отгрузка приостановлена с пятницы, также подтвердив, что завод остановил работу из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

Что предшествовало: Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 24 января поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

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Воины Украины в ночь на 26 января повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании".

Росcиянефтьбеспилотникивойна
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