Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters

По данным агентства Reuters, российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: По словам источников, нефтехранилище на заводе загорелось. Среди поврежденного оборудования - железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.

Реклама:

Прямая речь одного из источников: "Повреждено железнодорожное наливное оборудование. Железнодорожные отгрузки не осуществляются, остановили переработку нефти".

Детали: Другой источник сообщил, что отгрузка приостановлена с пятницы, также подтвердив, что завод остановил работу из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

Что предшествовало: Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 24 января поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

РЕКЛАМА:

Воины Украины в ночь на 26 января повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании".