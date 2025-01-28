ЗМІ: Мін'юст США звільнив юристів, які працювали над справою Трампа про штурм Капітолія

Більше десятка юристів, які працювали над кримінальними розслідуваннями проти нинішнього президента США Дональда Трампа у справі штурму Капітолія 6 січня 2021 року, звільнили.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що в листі виконувача обов'язків генерального прокурора Джеймса МакГенрі до чиновників йдеться про те, що їм не можна "довіряти" у "сумлінному" виконанні порядку денного Трампа.

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Дослівно з листа МакГенрі "Ви відіграли значну роль у переслідуванні президента Трампа. Належне функціонування уряду критично залежить від довіри вищих посадових осіб до своїх підлеглих.

З огляду на вашу значну роль у переслідуванні президента, я не вірю, що керівництво Департаменту може довіряти вам у тому, що ви будете сумлінно допомагати реалізовувати порядок денний президента".

Деталі: CNN пише, що звільнення відбуваються на тлі того, як адміністрація Трампа робить конкретні кроки з розслідування діяльності прокурорів, які здійснювали розслідування за кримінальними справами проти обвинувачених у подіях 6 січня 2021 року.

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Ед Мартін, тимчасовий прокурор США у Вашингтоні розпочав розслідування щодо прокурорів, які висунули звинувачення відповідно до статті 1512 Кодексу США проти деяких учасників заворушень, які в підсумку були скасовані через рішення Верховного суду минулого літа.

Називаючи ці зусилля "спеціальним проєктом", Мартін написав у службовій записці, опублікованій у понеділок, що адвокати повинні передати "всю наявну інформацію, пов'язану з використанням звинувачень, включаючи всі файли, документи, нотатки, електронні листи та іншу інформацію" двом прокурорам офісу, які повинні подати звіт про розслідування до п'ятниці.

Вимога про надання документів також поширюється на прокурорів, які з того часу залишили прокуратуру США.

Дослівно CNN: "Цей крок був зроблений на тлі драматичних змін у Міністерстві юстиції, коли були перепризначені посадові особи, пов'язані з гучними розслідуваннями, в тому числі вже закритою справою проти самого Трампа за його спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року".

Деталі: За даними видання, прокурори, які працювали над справами штурму Капітолія, розповіли CNN, що справа викликає занепокоєння тим, що Мін'юст Трампа починає "розслідування", яким він давно погрожував.

Дослівно: "Одна людина, яка працювала над справами про заворушення в Капітолії, розповіла CNN, що прокурори не знають, чи це розслідування має на меті висунути кримінальні або адміністративні звинувачення, і що деякі з них починають наймати адвокатів для свого захисту".

Деталі: Чиновник адміністрації, знайомий з електронним листом Мартіна, описує це як місію зі "встановлення фактів", відзначаючи "величезне марнотратство ресурсів".

Нагадаємо: Окружний суддя США Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта щодо закриття кримінальної справи проти обраного президента США Дональда Трампа, звинуваченого в змові з метою підриву результатів президентських виборів 2020 року. Це стало наслідком його перемоги на виборах.

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