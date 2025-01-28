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СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия

Ольга ГлущенкоВторник, 28 января 2025, 02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО: GETTY IMAGES

Более десятка юристов, которые работали над уголовными расследованиями против нынешнего президента США Дональда Трампа по делу штурма Капитолия 6 января 2021 года, уволили.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что в письме исполняющего обязанности генерального прокурора Джеймса МакГенри к чиновникам говорится о том, что им нельзя "доверять" в "добросовестном" выполнении повестки дня Трампа.

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Дословно из письма МакГенри "Вы сыграли значительную роль в преследовании президента Трампа. Надлежащее функционирование правительства критически зависит от доверия высших должностных лиц к своим подчиненным.

Учитывая вашу значительную роль в преследовании президента, я не верю, что руководство Департамента может доверять вам в том, что вы будете добросовестно помогать реализовывать повестку дня президента".

Детали: CNN пишет, что увольнения происходят на фоне того, как администрация Трампа делает конкретные шаги по расследованию деятельности прокуроров, которые осуществляли расследование по уголовным делам против обвиняемых в событиях 6 января 2021 года.

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Эд Мартин, временный прокурор США в Вашингтоне начал расследование в отношении прокуроров, которые выдвинули обвинения в соответствии со статьей 1512 Кодекса США против некоторых участников беспорядков, которые в итоге были отменены из-за решения Верховного суда прошлым летом.

Называя эти усилия "специальным проектом", Мартин написал в служебной записке, опубликованной в понедельник, что адвокаты должны передать "всю имеющуюся информацию, связанную с использованием обвинений, включая все файлы, документы, заметки, электронные письма и другую информацию" двум прокурорам офиса, которые должны представить отчет о расследовании к пятнице.

Требование о предоставлении документов также распространяется на прокуроров, которые с тех пор покинули прокуратуру США.

Дословно CNN: "Этот шаг был сделан на фоне драматических изменений в Министерстве юстиции, когда были переназначены должностные лица, связанные с громкими расследованиями, в том числе уже закрытым делом против самого Трампа за его попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года".

Детали: По данным издания, прокуроры, работавшие над делами штурма Капитолия, рассказали CNN, что дело вызывает беспокойство тем, что Минюст Трампа начинает "расследование", которым он давно угрожал.

Дословно: "Один человек, который работал над делами о беспорядках в Капитолии, рассказал CNN, что прокуроры не знают, имеет ли это расследование целью выдвинуть уголовные или административные обвинения, и что некоторые из них начинают нанимать адвокатов для своей защиты".

Детали: Чиновник администрации, знакомый с электронным письмом Мартина, описывает это как миссию по "установлению фактов", отмечая "огромное расточительство ресурсов".

Напомним: Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство специального прокурора Джека Смита о закрытии уголовного дела против избранного президента США Дональда Трампа, обвиняемого в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года. Это стало следствием его победы на выборах.

Предыстория:

  • 25 ноября Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал в суд ходатайство о закрытии дела против Дональда Трампа относительно влияния на результаты выборов президента 2020 года.
  • В деле, о котором идет речь, Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с попытками повлиять на исход выборов 2020 года, когда победил демократ Джо Байден. В начале месяца судья по делу Таня Чуткан приостановила его рассмотрение, чтобы дать спецпрокурору время изучить возможность привлечения Трампа к ответственности.
  • Другое федеральное уголовное дело о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции Трампа было закрыто. Спецпрокурор Минюста подал апелляцию на это решение, но теперь его судьба под вопросом.
  • Тем временем вынесение приговора Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке, где его обвиняют в нарушении финансирования избирательной кампании через плату порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили на неопределенный срок.
  • Ранее издание The Washington Post сообщало, что Трамп Трамп планирует использовать Министерство юстиции для решения личных вопросов.

ТрампСША
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