Мэра Ирпеня отстранили от должности на 2 месяца
Печерский райсуд Киева отстранил Александра Маркушина от должности мэра Ирпеня до 22 марта.
Источник: Юридическая компания Миллер, которая защищает политика, и Маркушин в Facebook
Дословно Миллер: "Следственная судья Светлана Гречана отстранила нашего клиента до 22 марта 2025 года, угрожая адвокатам „бедой" за их активную позицию в зале суда".
Детали: Защитники отметили, что заседание длилось с 11:00 до 23:00 27 января, а судья "проигнорировала процедурные требования и права участников".
У Миллер добавили, что обжалуют решение Печерского суда в апелляции и не оставят "без внимания действия судьи, которые нарушают фундаментальные права нашего клиента".
В частности, защитники сообщили, что готовят жалобу на судью в Высший совет правосудия, а также обращение в Европейский суд по правам человека из-за нарушения права на справедливый суд.
Сам Маркушин назвал действия Гречаной преступлением и репрессиями.
"Я, конечно, слышал о продажных судьях, но уже второй раз стал свидетелем этого преступления и могу уверенно заявить – они существуют!... Это уже не просто личная атака на меня – это репрессия местного самоуправления, которая открыто и бесстыдно набирает обороты прямо на наших глазах", – написал Маркушин.
Предыстория:
- 24 января Печерский суд Киева избрал мэру Ирпеня Александру Маркушину меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 30 млн гривен.
- Чиновника обвиняют в том, что он выезжал за границу с 24 по 30 августа 2022 года не за помощью военным, а чтобы увидеть своего сына. Маркушин является единственным опекуном ребенка, поскольку его жена умерла.
- Мэр Ирпеня заявил, что дело против него является расправой его предшественника – застройщика Владимира Карплюка.