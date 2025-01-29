Інтенсивність атак ворога на фронті знижується – Deepstate
Інтенсивність штурмових дій російських військ почала поступово спадати, хоча й залишається на високому рівні.
Джерело: Deepstate
Деталі: Згідно з аналізом Deepstate, найвищу інтенсивність атак зафіксовано в другій половині грудня. З кінця листопада російські війська намагалися підтримувати високий темп штурмових дій, який лише частково сповільнився після Нового року.
Дослівно: "Ворог несе великі втрати, але це не заважає йому відносно швидко відновлювати бойовий чисельний склад своїх з'єднань".
Деталі: За даними Deepstate, кількість атак у розрізі місяців виглядає так:
- Листопад: 5205;
- Грудень: 6247;
- Січень (по 27.01): 4304.
Особливу активність окупанти демонструють на Покровському напрямку, де зосереджено 44% усіх атак за січень. На Курський напрямок припадає 13% ударів, на Лиманський – 10%.
Передісторія:
- За словами командира взводу БПЛА 2-го батальйону 68-ї єгерської бригади, ситуація на Покровському напрямку залишається досить складною: під прикриттям туманів ворог постійно намагається атакувати українські позиції.
- Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.