Інтенсивність атак ворога на фронті знижується – Deepstate

Інтенсивність штурмових дій російських військ почала поступово спадати, хоча й залишається на високому рівні.

Джерело: Deepstate

Деталі: Згідно з аналізом Deepstate, найвищу інтенсивність атак зафіксовано в другій половині грудня. З кінця листопада російські війська намагалися підтримувати високий темп штурмових дій, який лише частково сповільнився після Нового року.

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Дослівно: "Ворог несе великі втрати, але це не заважає йому відносно швидко відновлювати бойовий чисельний склад своїх з'єднань".

Деталі: За даними Deepstate, кількість атак у розрізі місяців виглядає так:

Листопад: 5205;

Грудень: 6247;

Січень (по 27.01): 4304.

Фото: DeepState

Особливу активність окупанти демонструють на Покровському напрямку, де зосереджено 44% усіх атак за січень. На Курський напрямок припадає 13% ударів, на Лиманський – 10%.

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