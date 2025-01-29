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Інтенсивність атак ворога на фронті знижується – Deepstate

Іван Д'яконовСереда, 29 січня 2025, 01:00
Інтенсивність атак ворога на фронті знижується – Deepstate
Ілюстративне фото: Getty Images

Інтенсивність штурмових дій російських військ почала поступово спадати, хоча й залишається на високому рівні.

Джерело: Deepstate 

Деталі: Згідно з аналізом Deepstate, найвищу інтенсивність атак зафіксовано в другій половині грудня. З кінця листопада російські війська намагалися підтримувати високий темп штурмових дій, який лише частково сповільнився після Нового року.

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Дослівно: "Ворог несе великі втрати, але це не заважає йому відносно швидко відновлювати бойовий чисельний склад своїх з'єднань". 

Деталі: За даними Deepstate, кількість атак у розрізі місяців виглядає так:

  • Листопад: 5205;
  • Грудень: 6247;
  • Січень (по 27.01): 4304.
Фото: DeepState
Фото: DeepState

Особливу активність окупанти демонструють на Покровському напрямку, де зосереджено 44% усіх атак за січень. На Курський напрямок припадає 13% ударів, на Лиманський – 10%.

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Передісторія:

  • За словами командира взводу БПЛА 2-го батальйону 68-ї єгерської бригади, ситуація на Покровському напрямку залишається досить складною: під прикриттям туманів ворог постійно намагається атакувати українські позиції.
  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.

російсько-українська війнавійнабойові діїУкраїна
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