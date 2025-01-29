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Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate

Иван ДьяконовСреда, 29 января 2025, 01:00
Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
Иллюстративное фото: Getty Images

Интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне.

Источник: Deepstate 

Детали: Согласно анализу Deepstate, самая высокая интенсивность атак зафиксирована во второй половине декабря. С конца ноября российские войска пытались поддерживать высокий темп штурмовых действий, который лишь частично замедлился после Нового года.

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Дословно: "Враг несет большие потери, но это не мешает ему относительно быстро восстанавливать боевой численный состав своих соединений". 

Детали: По данным Deepstate, количество атак в разрезе месяцев выглядит так:

  • Ноябрь: 5205;
  • Декабрь: 6247;
  • Январь (по 27.01): 4304.
 
Фото: DeepState

Особую активность оккупанты демонстрируют на Покровском направлении, где сосредоточено 44% всех атак за январь. На Курское направление приходится 13% ударов, на Лиманское – 10%.

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Предыстория:

  • По словам командира взвода БПЛА 2-го батальона 68-й егерской бригады, ситуация на Покровском направлении остается достаточно сложной: под прикрытием туманов враг постоянно пытается атаковать украинские позиции.
  • Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск. 
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.

российско-украинская войнавойнабоевые действияУкраина
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