Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
Интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне.
Источник: Deepstate
Детали: Согласно анализу Deepstate, самая высокая интенсивность атак зафиксирована во второй половине декабря. С конца ноября российские войска пытались поддерживать высокий темп штурмовых действий, который лишь частично замедлился после Нового года.
Дословно: "Враг несет большие потери, но это не мешает ему относительно быстро восстанавливать боевой численный состав своих соединений".
Детали: По данным Deepstate, количество атак в разрезе месяцев выглядит так:
- Ноябрь: 5205;
- Декабрь: 6247;
- Январь (по 27.01): 4304.
Особую активность оккупанты демонстрируют на Покровском направлении, где сосредоточено 44% всех атак за январь. На Курское направление приходится 13% ударов, на Лиманское – 10%.
Предыстория:
- По словам командира взвода БПЛА 2-го батальона 68-й егерской бригады, ситуация на Покровском направлении остается достаточно сложной: под прикрытием туманов враг постоянно пытается атаковать украинские позиции.
- Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск.
- Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.