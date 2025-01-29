Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate

Интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне.

Источник: Deepstate

Детали: Согласно анализу Deepstate, самая высокая интенсивность атак зафиксирована во второй половине декабря. С конца ноября российские войска пытались поддерживать высокий темп штурмовых действий, который лишь частично замедлился после Нового года.

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Дословно: "Враг несет большие потери, но это не мешает ему относительно быстро восстанавливать боевой численный состав своих соединений".

Детали: По данным Deepstate, количество атак в разрезе месяцев выглядит так:

Ноябрь: 5205;

Декабрь: 6247;

Январь (по 27.01): 4304.

Фото: DeepState

Особую активность оккупанты демонстрируют на Покровском направлении, где сосредоточено 44% всех атак за январь. На Курское направление приходится 13% ударов, на Лиманское – 10%.

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