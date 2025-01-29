Пентагон тимчасово зупиняє укладання нових військових контрактів – ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет тимчасово зупинив укладання нових військових контрактів та розгляд запитів на нові програми, що спричинило значний резонанс в оборонній промисловості. Ця пауза може тривати від 10 днів до кількох місяців.

Джерело: Bloomberg з посиланням на двох осіб, обізнаних із ситуацією, та електронний лист, отриманий редакцією

Деталі: За інформацією джерел видання, пауза може тривати від 10 днів до кількох місяців. Співрозмовники побажали залишитися анонімними, оскільки рішення Пентагону ще не було офіційно оприлюднене.

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Призупинення частково пов’язане з переглядом положень щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у контрактах. Також нова адміністрація проводить аналіз для визначення пріоритетів та оптимізації фінансування. Водночас виконання вже укладених контрактів не зазнає змін.

Армія США підтвердила факт проведення перегляду, зазначивши, що "діяльність з укладання контрактів продовжується", але не надала конкретних деталей.

"За традицією, армія наразі проводить огляд існуючих запитів і укладених контрактів, щоб переконатися, що наші програми відповідають політиці і директивам нового керівництва", – заявила речниця армії Еллен Ловетт. "Ми залишаємося відданими принципам прозорості і відповідального розпорядження коштами платників податків", – повідомила вона.

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Згідно з аналізом Bloomberg, витрати армії на закупівлі за несекретними контрактами у 2024 фінансовому році склали 113,8 мільярда доларів.

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