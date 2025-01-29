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Пентагон тимчасово зупиняє укладання нових військових контрактів – ЗМІ

Іван Д'яконовСереда, 29 січня 2025, 02:44
Пентагон тимчасово зупиняє укладання нових військових контрактів – ЗМІ
Пентагон. Фото: Getty Images

Міністр оборони США Піт Гегсет тимчасово зупинив укладання нових військових контрактів та розгляд запитів на нові програми, що спричинило значний резонанс в оборонній промисловості. Ця пауза може тривати від 10 днів до кількох місяців.

Джерело: Bloomberg з посиланням на двох осіб, обізнаних із ситуацією, та електронний лист, отриманий редакцією

Деталі: За інформацією джерел видання, пауза може тривати від 10 днів до кількох місяців. Співрозмовники побажали залишитися анонімними, оскільки рішення Пентагону ще не було офіційно оприлюднене.

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Призупинення частково пов’язане з переглядом положень щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у контрактах. Також нова адміністрація проводить аналіз для визначення пріоритетів та оптимізації фінансування. Водночас виконання вже укладених контрактів не зазнає змін.

Армія США підтвердила факт проведення перегляду, зазначивши, що "діяльність з укладання контрактів продовжується", але не надала конкретних деталей.

"За традицією, армія наразі проводить огляд існуючих запитів і укладених контрактів, щоб переконатися, що наші програми відповідають політиці і директивам нового керівництва", – заявила речниця армії Еллен Ловетт. "Ми залишаємося відданими принципам прозорості і відповідального розпорядження коштами платників податків", – повідомила вона.

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Згідно з аналізом Bloomberg, витрати армії на закупівлі за несекретними контрактами у 2024 фінансовому році склали 113,8 мільярда доларів.

Передісторія: 

  • У пʼятницю ввечері, 24 січня, Сенат Сполучених Штатів затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони. Рішення ухвалили з мінімальною перевагою завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса.
  • Продажі американської військової техніки іноземним державам у 2024 фінансовому році (закінчується 30 вересня) сягнули рекордних 318,7 мільярда доларів на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США розглядають можливість закупівлі американської зброї для України коштом доходів від заморожених російських активів.
  • 25 січня Державний секретар США Марко Рубіо видав наказ, який призупиняє на 90 днів фінансування більшості програм іноземної допомоги, включно з підтримкою України.

СШАзброя
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