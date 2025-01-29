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Пентагон временно останавливает заключение новых военных контрактов – СМИ

Иван ДьяконовСреда, 29 января 2025, 02:44
Пентагон временно останавливает заключение новых военных контрактов – СМИ
Пентагон. Фото: Getty Images

Министр обороны США Пит Хегсет временно остановил заключение новых военных контрактов и рассмотрение запросов на новые программы, что вызвало значительный резонанс в оборонной промышленности. Эта пауза может длиться от 10 дней до нескольких месяцев.

Источник: Bloomberg со ссылкой на двух лиц, знакомых с ситуацией, и электронное письмо, полученное редакцией

Детали: По информации источников издания, пауза может длиться от 10 дней до нескольких месяцев. Собеседники пожелали остаться анонимными, поскольку решение Пентагона еще не было официально обнародовано.

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Приостановление частично связано с пересмотром положений о разнообразии, равенстве и инклюзивности в контрактах. Также новая администрация проводит анализ для определения приоритетов и оптимизации финансирования. В то же время выполнение уже заключенных контрактов не претерпит изменений.

Армия США подтвердила факт проведения пересмотра, отметив, что "деятельность по заключению контрактов продолжается", но не предоставила конкретных деталей.

"По традиции, армия в настоящее время проводит обзор существующих запросов и заключенных контрактов, чтобы убедиться, что наши программы соответствуют политике и директивам нового руководства", – заявила пресс-секретарь армии Эллен Ловетт. "Мы остаемся приверженными принципам прозрачности и ответственного распоряжения средствами налогоплательщиков", – сообщила она.

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Согласно анализу Bloomberg, расходы армии на закупки по несекретным контрактам в 2024 финансовом году составили 113,8 миллиарда долларов.

Предыстория: 

  • В пятницу вечером, 24 января, Сенат Соединенных Штатов утвердил Пита Хэгсета на должность министра обороны. Решение приняли с минимальным перевесом благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.
  • Продажи американской военной техники иностранным государствам в 2024 финансовом году (заканчивается 30 сентября) достигли рекордных 318,7 миллиарда долларов на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
  • Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.
  • 25 января Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.

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