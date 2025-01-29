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МЗС України: Фіцо отруївся російською пропагандою

Іван Д'яконовСереда, 29 січня 2025, 04:25
МЗС України: Фіцо отруївся російською пропагандою
Роберт Фіцо. Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України розкритикувало останні заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, звинувативши його у спробах перекласти відповідальність за внутрішньополітичні проблеми на іноземні держави, зокрема Україну.

Джерело: заява МЗС України

Деталі: У відомстві зазначили, що на тлі зниження довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу Фіцо вдався до пошуку зовнішніх ворогів і знайшов їх в Україні.

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Дослівно: "Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало".

Деталі: Українська сторона наголосила, що неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики нинішнього керівництва Словаччини. Внаслідок цього, на думку МЗС, прем’єр і частина парламенту країни "отруїлися російською пропагандою" та вже почали називати лідерів дружніх держав ворогами.

"Впевнені, що така позиція та політика Роберта Фіцо йде урозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною Європейської спільноти", – зауважили в МЗС.

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Після повернення Роберта Фіцо на посаду прем’єр-міністра Словаччина значно змінила риторику щодо України, зокрема виступаючи за припинення військової допомоги Києву та налагодження діалогу з Росією.

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Передісторія:

  • Словацький премʼєр-міністр на засіданні комітету з питань економіки словацького парламенту 28 січня назвав "ворогом" Словаччини президента України Володимира Зеленського.
  • 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Роберта Фіцо щодо зближення з Росією. По всій Словаччині зібралися близько 100 тисяч людей.
  • Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.
  • Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар допустив можливість виходу країни з ЄС та НАТО. Гашпар разом із лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко нещодавно здійснив кількаденну поїздку до Росії.

СловаччинаФіцоМЗСУкраїна
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