МИД Украины: Фицо отравился российской пропагандой

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало последние заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обвинив его в попытках переложить ответственность за внутриполитические проблемы на иностранные государства, в частности Украину.

Источник: заявление МИД Украины

Детали: В ведомстве отметили, что на фоне снижения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса Фицо прибегнул к поиску внешних врагов и нашел их... в Украине.

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Дословно: "Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало".

Детали: Украинская сторона отметила, что неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики нынешнего руководства Словакии. Вследствие этого, по мнению МИД, премьер и часть парламента страны "отравились российской пропагандой" и уже начали называть лидеров дружественных государств врагами.

"Уверены, что такая позиция и политика Роберта Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью Европейского сообщества", – отметили в МИД.

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После возвращения Роберта Фицо на должность премьер-министра Словакия значительно изменила риторику в отношении Украины, в частности выступая за прекращение военной помощи Киеву и налаживание диалога с Россией.

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