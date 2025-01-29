МИД Украины: Фицо отравился российской пропагандой
Министерство иностранных дел Украины раскритиковало последние заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, обвинив его в попытках переложить ответственность за внутриполитические проблемы на иностранные государства, в частности Украину.
Источник: заявление МИД Украины
Детали: В ведомстве отметили, что на фоне снижения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса Фицо прибегнул к поиску внешних врагов и нашел их... в Украине.
Дословно: "Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало".
Детали: Украинская сторона отметила, что неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики нынешнего руководства Словакии. Вследствие этого, по мнению МИД, премьер и часть парламента страны "отравились российской пропагандой" и уже начали называть лидеров дружественных государств врагами.
"Уверены, что такая позиция и политика Роберта Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью Европейского сообщества", – отметили в МИД.
После возвращения Роберта Фицо на должность премьер-министра Словакия значительно изменила риторику в отношении Украины, в частности выступая за прекращение военной помощи Киеву и налаживание диалога с Россией.
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Предыстория:
- Словацкий премьер-министр на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента 28 января назвал "врагом" Словакии президента Украины Владимира Зеленского.
- 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо по сближению с Россией. По всей Словакии собрались около 100 тысяч человек.
- Фицо заявил, что в стране готовится "государственный переворот" с участием оппозиции, неправительственных организаций, СМИ, а также "тайной группы экспертов" из-за рубежа.
- Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар допустил возможность выхода страны из ЕС и НАТО. Гашпар вместе с лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко недавно совершил несколькодневную поездку в Россию.