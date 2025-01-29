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Росія атакувала Україну 57-ма БПЛА, 29 вдалося збити

Ірина БалачукСереда, 29 січня 2025, 10:11
Росія атакувала Україну 57-ма БПЛА, 29 вдалося збити
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора 28 січня росіяни запустили по Україні 57 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів; 29 дронів знищили, ще 14 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 09:30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах зазначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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