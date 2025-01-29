Россия атаковала Украину 57-ю БПЛА, 29 удалось сбить

С вечера 28 января россияне запустили по Украине 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов; 29 дронов уничтожили, еще 14 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 29-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В Воздушных силах отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.