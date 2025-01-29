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Міноборони почало ліцензійне виробництво FPV-дронів

Українська правдаСереда, 29 січня 2025, 10:59
Міноборони почало ліцензійне виробництво FPV-дронів
Фото: Getty Images

Міністерство оборони розпочало власне ліцензійне виробництво FPV-дронів на державному підприємстві в межах пілотного проєкту.

Джерело: Міністерство оборони 

Дослівно: "У рамках пілотного проєкту, що стартував у грудні минулого року під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій МОУ, держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони. В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони". 

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Деталі: Як зазначили в МО, дрони поступатимуть на озброєння Силам оборони. Після налагодження та розширення виробництва державне підприємство зможе самостійно подаватися на тендери Агентства оборонних закупівель та інших замовників.

"Досвід позитивний. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції", – заявили в українському оборонному відомстві.

У Міністерстві оборони повідомили, що фахівці Головного управління оборонних інновацій МОУ розробили план для створення подібних виробництв у співпраці з іншими розробниками БпЛА. Це дозволить значно наростити виробничі потужності та прискорити випуск безпілотних систем для фронту.

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Нагадаємо: 

  • Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 2 грудна заявив, що Україна застосовує безпілотні літальні апарати, що можуть долати відстань до 1800 км, а також розробляє БпЛА для перехоплення "Шахедів" на основі штучного інтелекту. 
  • 22 січня Міністерство оборони кодифікувало та дозволило використовувати в підрозділах Сил оборони розвідувальний авіаційний безпілотник Poseidon.

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Міноборонибезпілотники
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