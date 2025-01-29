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Минобороны начало лицензионное производство FPV-дронов

Украинская правдаСреда, 29 января 2025, 10:59
Минобороны начало лицензионное производство FPV-дронов
Фото: Getty Images

Министерство обороны начало собственное лицензионное производство FPV-дронов на государственном предприятии в рамках пилотного проекта.

Источник: Министерство обороны 

Дословно: "В рамках пилотного проекта, стартовавшего в декабре прошлого года под общей координацией Главного управления оборонных инноваций МОУ, государство получило возможность производить кодифицированные FPV-дроны. В рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство БПЛА на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны". 

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Детали: Как отметили в МО, дроны будут поступать на вооружение Силам обороны. После налаживания и расширения производства государственное предприятие сможет самостоятельно подаваться на тендеры Агентства оборонных закупок и других заказчиков.

"Опыт положительный. Благодаря интеграции государства в производственные цепочки мы получили четкое понимание себестоимости производства дронов и наших конкурентных преимуществ на этом рынке. Это позволит повысить качество готовой продукции за счет устойчивой конкуренции", – заявили в украинском оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны сообщили, что специалисты Главного управления оборонных инноваций МОУ разработали план для создания подобных производств в сотрудничестве с другими разработчиками БпЛА. Это позволит значительно нарастить производственные мощности и ускорить выпуск беспилотных систем для фронта.

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Напомним: 

  • Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров 2 декабря заявил, что Украина применяет беспилотные летательные аппараты, которые могут преодолевать расстояние до 1800 км, а также разрабатывает БпЛА для перехвата "Шахедов" на основе искусственного интеллекта. 
  • 22 января Министерство обороны кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны разведывательный авиационный беспилотник Poseidon.

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Минобороныбеспилотники
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