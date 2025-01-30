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Лідера повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період

Іван Д'яконовЧетвер, 30 січня 2025, 01:59
Лідера повстанців призначено президентом Сирії на перехідний період

Лідер угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аль-Шараа призначений президентом Сирії на перехідний період після повалення режиму Башара Асада. У країні розпущено парламент, призупинено дію конституції 2012 року та оголошено про створення нових державних інституцій.

Джерело: Reuters, Guardian

Дослівно: "У декларації було оголошено, що "Шараа взяв на себе обов'язки президента країни на перехідному етапі" і буде "виконувати обов'язки президента Сирійської Арабської Республіки, а також представляти її на міжнародних форумах".

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Нова законодавча рада виконуватиме свої завдання до ухвалення нової конституції. Парламент, обраний при Асаді минулого року, був офіційно розпущений".

Деталі: Шараа виконував обов’язки фактичного керівника країни з початку грудня після повалення режиму Башара Асада. Призначення відбулося після зустрічі лідерів повстанських угруповань у Дамаску, де було оголошено про низку змін у державному управлінні. 

Оголошені зміни включають розпуск сирійського парламенту, формування нової законодавчої ради та скасування конституції 2012 року. Розпущені також сирійські військові структури та силові відомства, які замінять нові органи безпеки та національна армія.

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Згідно з планом, усі збройні угруповання в країні мають бути розпущені та інтегровані в нову національну армію. Водночас не уточнено, чи розпуск стосуватиметься самого угруповання ХТШ, яке залишається основною політичною та військовою силою в країні.

Шараа заявив, що пріоритетами країни є "заповнення вакууму влади, збереження громадянського миру та розбудова державних інститутів". 

Перехідний уряд планує передати владу новому уряду в березні, але деталі цього процесу поки що не уточнені.

Раніше аль-Шараа зазначав, що проведення виборів може зайняти до чотирьох років, а переписування конституції країни – три роки. Він також пообіцяв провести конференцію з національного діалогу для забезпечення участі всіх верств сирійського суспільства, але ця подія неодноразово відкладалася.

Довідоково: Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни. Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму президента Башара Асада. Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир. Повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Передісторія: 

  • Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків.
  • Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.
  • 30 грудня українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою відвідала у Сирію та зустрілася в Дамаску з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.
  • Сибіга згодом заявив, що Україна готова до відновлення дипломатичних відносин з Сирією і сподівається, що нове керівництво країни поважатиме територіальну цілісність нашої країни.

Сирія
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