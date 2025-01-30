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Лидер повстанцев назначен президентом Сирии на переходный период

Иван ДьяконовЧетверг, 30 января 2025, 01:59
Лидер повстанцев назначен президентом Сирии на переходный период

Лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аль-Шараа назначен президентом Сирии на переходный период после свержения режима Башара Асада. В стране распущен парламент, приостановлено действие конституции 2012 года и объявлено о создании новых государственных институтов.

Источник: Reuters, Guardian

Дословно: "В декларации было объявлено, что "Шараа взял на себя обязанности президента страны на переходном этапе" и будет "исполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики, а также представлять ее на международных форумах".

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Новый законодательный совет будет выполнять свои задачи до принятия новой конституции. Парламент, избранный при Асаде в прошлом году, был официально распущен".

Детали: Шараа исполнял обязанности фактического руководителя страны с начала декабря после свержения режима Башара Асада. Назначение произошло после встречи лидеров повстанческих группировок в Дамаске, где было объявлено о ряде изменений в государственном управлении. 

Объявленные изменения включают роспуск сирийского парламента, формирование нового законодательного совета и отмену конституции 2012 года. Распущены также сирийские военные структуры и силовые ведомства, которые заменят новые органы безопасности и национальная армия.

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Согласно плану, все вооруженные группировки в стране должны быть распущены и интегрированы в новую национальную армию. В то же время не уточняется, будет ли роспуск касаться самой группировки ХТШ, которая остается основной политической и военной силой в стране.

Шараа заявил, что приоритетами страны являются "заполнение вакуума власти, сохранение гражданского мира и развитие государственных институтов". 

Переходное правительство планирует передать власть новому правительству в марте, но детали этого процесса пока не уточнены.

Ранее аль-Шараа отмечал, что проведение выборов может занять до четырех лет, а переписывание конституции страны – три года. Он также пообещал провести конференцию по национальному диалогу для обеспечения участия всех слоев сирийского общества, но это событие неоднократно откладывалось.

Справочно: Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада. Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Предыстория: 

  • Россия провела переговоры с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, на которых от нее требовали выдачу бывшего президента Башара Асада, а также компенсацию ущерба.
  • Министры иностранных дел стран ЕС договорились об ослаблении санкций в отношении Сирии после падения режима Башара Асада.
  • 30 декабря украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой посетила Сирию и встретилась в Дамаске с фактическим лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.
  • Сибига впоследствии заявил, что Украина готова к восстановлению дипломатических отношений с Сирией и надеется, что новое руководство страны будет уважать территориальную целостность нашей страны.

Сирия
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