Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 4 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 30 января 2025, 08:19
Удар Шахеда по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 4 погибших
Поврежденная многоэтажка в Сумах. Фото ГСЧС

По меньшей мере четыре человека погибли в результате российского удара по жилому дому в Сумах – тела достали из-под завалов.

Источник: ГСЧССумская ОВА и местное издание Кордон. Медиа в Telegram

Дословно служба: "Сумы: спасатели освободили из-под завалов тела двух людей (мужчины и женщины)".

Реклама:

Дословно Сумская ОВА: "По состоянию на 8:00 в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах 4 человека погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести, из них – 1 ребенок".

Детали: Поисково-спасательные работы продолжаются.

РЕКЛАМА:

В Сумской ОГА сообщили, что пятеро пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. 

 
Фото ГСЧС

В результате попадания российского "Шахеда" разрушено 5 квартир на четырех этажах и 12 балконов. Разбиты более 80 окон и балконов.

Также повреждения получили более 20 автомобилей. 

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

Сумыжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Румынский политик назвал Украину "вымышленным государством" и хочет захватить ее часть
фото, видео, обновляется Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 4 погибших
обновленоСамолет и вертолет столкнулись и упали в реку вблизи Вашингтона: на бортах было 67 человек
Бывший американский сенатор-демократ приговорен к 11 годам заключения за коррупцию
В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК
Зеленский о заморозке финансовой помощи США: Будем искать внутренний ресурс
Все новости...
Бюджетный комитет Германии одобрил дополнительные 3 млрд евро военной помощи Украине – Reuters
ISW: Путин создает условия для нарушения любых будущих мирных соглашений с Украиной
Потери РФ за сутки: 1 270 оккупантов и 17 артсистем
Над Украиной сбили 37 российских дронов, но есть и попадания – Воздушные силы
Последние новости
10:00
СМИ: 12 стран ЕС призвали Еврокомиссию защитить выборы в Европе от иностранного вмешательства
09:46
Над Украиной сбили 37 российских дронов, но есть и попадания – Воздушные силы
09:40
На фронте 158 боевых столкновений с врагом, более 70 на Покровском направлении – Генштаб
09:40
FT: ЕС рассматривает возможность возобновления закупок российского газа
09:39
Нефть колеблется в цене: рынки ожидают ясности по пошлинам Трампа
09:32
футболДонецкий "Шахтер" объявил об уходе Степаненко
09:29
Румынский политик назвал Украину "вымышленным государством" и хочет захватить ее часть
09:12
Катастрофа самолета и военного вертолета в США: известно о 18 погибших – СМИ
09:03
СМИ: Дипломат, потерявший секретные документы, станет послом Британии в НАТО
08:47
фотоРоссияне разрушили лицей на Днепропетровщине – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: