Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 4 погибших
По меньшей мере четыре человека погибли в результате российского удара по жилому дому в Сумах – тела достали из-под завалов.
Источник: ГСЧС, Сумская ОВА и местное издание Кордон. Медиа в Telegram
Дословно служба: "Сумы: спасатели освободили из-под завалов тела двух людей (мужчины и женщины)".
Дословно Сумская ОВА: "По состоянию на 8:00 в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах 4 человека погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести, из них – 1 ребенок".
Детали: Поисково-спасательные работы продолжаются.
В Сумской ОГА сообщили, что пятеро пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.
В результате попадания российского "Шахеда" разрушено 5 квартир на четырех этажах и 12 балконов. Разбиты более 80 окон и балконов.
Также повреждения получили более 20 автомобилей.
Предыстория:
- Ночью 30 января российский беспилотник попал в многоэтажку в Сумах.
- Сумской городской совет сообщил, что ранены 9 человек, среди них – 7-летний ребенок и 18-летний юноша в тяжелом состоянии.