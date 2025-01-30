Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 4 погибших

По меньшей мере четыре человека погибли в результате российского удара по жилому дому в Сумах – тела достали из-под завалов.

Источник: ГСЧС, Сумская ОВА и местное издание Кордон. Медиа в Telegram

Дословно служба: "Сумы: спасатели освободили из-под завалов тела двух людей (мужчины и женщины)".

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Дословно Сумская ОВА: "По состоянию на 8:00 в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах 4 человека погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести, из них – 1 ребенок".

Детали: Поисково-спасательные работы продолжаются.

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В Сумской ОГА сообщили, что пятеро пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

Фото ГСЧС

В результате попадания российского "Шахеда" разрушено 5 квартир на четырех этажах и 12 балконов. Разбиты более 80 окон и балконов.

Также повреждения получили более 20 автомобилей.

Фото ГСЧС

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