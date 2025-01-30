В РФ дали 11 років тюрми українцю, який шукав матір в окупації

Санкт-Петербурзький міський суд засудив 29-річного громадянина України Івана Забавського до 11 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві.

Джерело: видання "Медіазона"

Дослівно: "Забавського заарештували в червні 2023 року. Чоловік мешкав у Харкові.... Його мати, Марина Забавська, після початку російського вторгнення в Україну залишалася в селі Тавільжанка (Куп'янського району – ред.) Харківської області".

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Деталі: Як повідомило видання, рідна сестра Марини Забавської загинула під час обстрілу. Коли до села підступали російські війська, жінка вирішила виїхати до Росії. Через відсутність зв’язку в Тавільжанці її син Іван не міг із нею зв’язатися.

Щоб знайти матір, він вирушив до села як водій вантажівки з гуманітарною допомогою, адже інші автомобілі в прифронтову зону не пропускали. Після цього він зник, а населений пункт опинився під російською окупацією.

Місцеві жителі розповіли Марині Забавській, що бачили, як її сина забрали російські військові.

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Журналісти зазначили, що тільки в травні 2023 року Міністерство оборони РФ повідомило Марині Забавській, що її син перебуває в Росії і був затриманий "за протидію спеціальній військовій операції".

Влітку 2024 року стало відомо, що російський суд почав розгляд справи українця за статтею про шпіонаж. Засідання проходило в закритому режимі. Прокурор вимагав покарання для Забавського у вигляді 13 років колонії.

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