В РФ дали 11 років тюрми українцю, який шукав матір в окупації
Санкт-Петербурзький міський суд засудив 29-річного громадянина України Івана Забавського до 11 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві.
Джерело: видання "Медіазона"
Дослівно: "Забавського заарештували в червні 2023 року. Чоловік мешкав у Харкові.... Його мати, Марина Забавська, після початку російського вторгнення в Україну залишалася в селі Тавільжанка (Куп'янського району – ред.) Харківської області".
Деталі: Як повідомило видання, рідна сестра Марини Забавської загинула під час обстрілу. Коли до села підступали російські війська, жінка вирішила виїхати до Росії. Через відсутність зв’язку в Тавільжанці її син Іван не міг із нею зв’язатися.
Щоб знайти матір, він вирушив до села як водій вантажівки з гуманітарною допомогою, адже інші автомобілі в прифронтову зону не пропускали. Після цього він зник, а населений пункт опинився під російською окупацією.
Місцеві жителі розповіли Марині Забавській, що бачили, як її сина забрали російські військові.
Журналісти зазначили, що тільки в травні 2023 року Міністерство оборони РФ повідомило Марині Забавській, що її син перебуває в Росії і був затриманий "за протидію спеціальній військовій операції".
Влітку 2024 року стало відомо, що російський суд почав розгляд справи українця за статтею про шпіонаж. Засідання проходило в закритому режимі. Прокурор вимагав покарання для Забавського у вигляді 13 років колонії.
Нагадаємо:
- У лютому 2024 року підконтрольний Росії "Верховний суд ДНР" позбавив волі 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ терміном від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.
- У листопаді окупанти засудили вісьмох українських морпіхів нібито за обстріли Маріуполя.
- У грудні окупанти засудили до 22 років чоловіка за підриви залізничних колій у Криму.