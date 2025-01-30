В РФ дали 11 лет тюрьмы украинцу, который искал мать в оккупации

Санкт-Петербургский городской суд приговорил 29-летнего гражданина Украины Ивана Забавского к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

Источник: издание "Медиазона"

Дословно: "Забавского арестовали в июне 2023 года. Мужчина жил в Харькове.... Его мать, Марина Забавская, после начала российского вторжения в Украину оставалась в селе Тавильжанка (Купянского района – ред.) Харьковской области".

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Детали: Как сообщило издание, родная сестра Марины Забавской погибла во время обстрела. Когда к селу подступали российские войска, женщина решила уехать в Россию. Из-за отсутствия связи в Тавильжанке ее сын Иван не мог с ней связаться.

Чтобы найти мать, он отправился в село как водитель грузовика с гуманитарной помощью, ведь другие автомобили в прифронтовую зону не пропускали. После этого он исчез, а населенный пункт оказался под российской оккупацией.

Местные жители рассказали Марине Забавской, что видели, как ее сына забрали российские военные.

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Журналисты отметили, что только в мае 2023 года Министерство обороны РФ сообщило Марине Забавской, что ее сын находится в России и был задержан "за противодействие специальной военной операции".

Летом 2024 года стало известно, что российский суд начал рассмотрение дела украинца по статье о шпионаже. Заседание проходило в закрытом режиме. Прокурор требовал наказания для Забавского в виде 13 лет колонии.

Напомним: