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ГУР: Цього року Росія планує поповнити армію за рахунок зеків і боржників

Українська правдаЧетвер, 30 січня 2025, 14:26
ГУР: Цього року Росія планує поповнити армію за рахунок зеків і боржників
Ілюстративне фото: Getty Images

У 2025 році Росія планує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту" – ув’язнених, боржників по кредитах та осіб із проблемами із законом – для поповнення втрат своєї армії у війні проти України.

Джерело: Головне управління розвідки у соцмережах

Дослівно: "Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми".

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Деталі: У ГУР повідомили, що для перекриття людських втрат на фронті Москва планує мобілізувати щонайменше 10 тисяч солдат із числа "спецконтингенту" кожного місяця.

За інформацією української розвідки, у 2025 році Росія збирається мобілізувати загалом щонайменше 280 тисяч військових, щоб поповнити втрати своїх підрозділів у війні проти України.

Передісторія: 

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російсько-українська війнамобілізаціяРосія
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