ГУР: В этом году Россия планирует пополнить армию за счет зеков и должников
В 2025 году Россия планирует привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента" – заключенных, должников по кредитам и лиц с проблемами с законом – для пополнения потерь своей армии в войне против Украины.
Источник: Главное управление разведки в соцсетях
Дословно: "Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы".
Детали: В ГУР сообщили, что для перекрытия человеческих потерь на фронте Москва планирует мобилизовать не менее 10 тысяч солдат из числа "спецконтингента" каждый месяц.
По информации украинской разведки, в 2025 году Россия собирается мобилизовать в целом не менее 280 тысяч военных, чтобы пополнить потери своих подразделений в войне против Украины.
Предыстория:
- По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 30 января российская армия потеряла в войне против Украины около 835 940 военных.
- Журналисты совместно с волонтерами идентифицировали 90 019 россиян, погибших в войне против Украины после полномасштабного вторжения.