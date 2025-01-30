ГУР: В этом году Россия планирует пополнить армию за счет зеков и должников

В 2025 году Россия планирует привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента" – заключенных, должников по кредитам и лиц с проблемами с законом – для пополнения потерь своей армии в войне против Украины.

Источник: Главное управление разведки в соцсетях

Дословно: "Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы".

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Детали: В ГУР сообщили, что для перекрытия человеческих потерь на фронте Москва планирует мобилизовать не менее 10 тысяч солдат из числа "спецконтингента" каждый месяц.

По информации украинской разведки, в 2025 году Россия собирается мобилизовать в целом не менее 280 тысяч военных, чтобы пополнить потери своих подразделений в войне против Украины.

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