"Саня збив!": Повітряні сили показали нічне полювання на російські дрони

Повітряні сили поділилися кадрами відбиття атаки російських ударних безпілотників у ніч на 30 січня.

Джерело: відео, поширене у соцмережах

Дослівно: "Бойова робота у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" у ніч на 30 січня 2025 року".

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Деталі: На відео ймовірно представники мобільної вогневої групи випускають кілька черг із кулемета по дрону, який відстежують через тепловізор. Коли підбита ціль падає на землю і вибухає, військові не стримують радісних емоцій.

Що передувало: Від вечора 29 січня російські окупанти атакували Україну 81-м БпЛА; 37 дронів вдалося знищити, ще 39 були локаційно втрачені. Внаслідок влучання безпілотника у будинок у Сумах є загиблі.