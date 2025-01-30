"Саня сбил!": Воздушные силы показали ночную охоту на российские дроны
Четверг, 30 января 2025, 15:17
Воздушные силы поделились кадрами отражения атаки российских ударных беспилотников в ночь на 30 января.
Источник: видео, распространенное в соцсетях
Дословно: "Боевая работа в зоне ответственности Воздушного командования "Схід" в ночь на 30 января 2025 года".
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Детали: На видео вероятно представители мобильной огневой группы выпускают несколько очередей из пулемета по дрону, который отслеживают через тепловизор. Когда подбитая цель падает на землю и взрывается, военные не сдерживают радостных эмоций.
Что предшествовало: С вечера 29 января российские оккупанты атаковали Украину 81-м БПЛА; 37 дронов удалось уничтожить, еще 39 были локационно потеряны. В результате попадания беспилотника в дом в Сумах есть погибшие.