Удар РФ по многоэтажке в Сумах: количество погибших возросло до 6

До 6 увеличилось количество погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке в городе Сумы, еще 9 человек ранены.

Источник: Сумская областная прокуратура

Дословно: "Из-под завалов достали тела еще одной супружеской пары".

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Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки по многоэтажке погибли 6 человек. Среди них – три супружеские пары: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, а также 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Предыстория: