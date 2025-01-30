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Удар РФ по многоэтажке в Сумах: количество погибших возросло до 6

Анастасия ПроцЧетверг, 30 января 2025, 15:44
Удар РФ по многоэтажке в Сумах: количество погибших возросло до 6
фото: Сумская областная прокуратура

До 6 увеличилось количество погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке в городе Сумы, еще 9 человек ранены.

Источник: Сумская областная прокуратура

Дословно: "Из-под завалов достали тела еще одной супружеской пары".

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Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки по многоэтажке погибли 6 человек. Среди них – три супружеские пары: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, а также 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Предыстория:

  • Ночью 30 января российский беспилотник попал в многоэтажку в Сумах.
  • Ранее в ОВА сообщали, что от удара вражеского "Шахеда" в многоэтажный жилой дом 4 человека погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести, из них – 1 ребенок.

Сумыжертвы
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