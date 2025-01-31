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В российском Волгограде беспилотники атаковали район НПЗ и нефтебазы – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 31 января 2025, 04:04
В российском Волгограде беспилотники атаковали район НПЗ и нефтебазы – СМИ
скриншот

В росСМИ предполагают, что якобы украинские беспилотники, вероятно, атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде.

Источник: русская служба ВВС со ссылкой на соцсети

Дословно русская служба ВВС: "Украинские беспилотники, по сообщениям местных источников, в четыре часа ночи (по местному времени – ред.) атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде. Официальных подтверждений, опровержения, информации о последствиях пока нет".

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Детали: О взрывах в южном конце Волгорада писали, в частности, участники местной группы в российской соцсети.

Одна из пользовательниц написала, что "аж квартира вся дрогнула", уточнив, что находится в Красноармейском районе – по данным русской службы ВВС, это район, где расположен НПЗ компании "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Кроме того, российские и украинские паблики публиковали видео со звуком пролета дрона и взрывом, предположительно снятым местными жителями.

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Что предшествовало: В ночь на 15 января в российском городе Волгоград произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", возгоранию предшествовал взрыв, писали российские СМИ.

Справка: Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

Предыстория: 

  • В 2024 году НПЗ в Волгограде дважды подвергался атаке украинских беспилотников. Это было 3 февраля и 11 мая.

Росcиябеспилотникивзрыв
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