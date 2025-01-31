Уламки ворожого БпЛА пошкодили квартиру в Києві – Кличко
П'ятниця, 31 січня 2025, 05:32
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на Оболоні в багатоповерхівці пошкоджена квартира.
Джерело: Кличко в Тelegram
Пряма мова Кличка: "На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці".
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Деталі: Кличко додав, що рятувальники та медики працюють на місці події.
За даними мера столиці, інформація про постраждалих не надходила.