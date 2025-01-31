Обломки вражеского БПЛА повредили квартиру в Киеве – Кличко
Пятница, 31 января 2025, 05:32
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков вражеского беспилотника на Оболони в многоэтажке повреждена квартира.
Источник: Кличко в Тelegram
Прямая речь Кличко: "На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбито стекло и повреждение балкона в одной из квартир в многоэтажке".
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Детали: Кличко добавил, что спасатели и медики работают на месте происшествия.
По данным мэра столицы, информация о пострадавших не поступала.