Обломки вражеского БПЛА повредили квартиру в Киеве – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков вражеского беспилотника на Оболони в многоэтажке повреждена квартира.

Источник: Кличко в Тelegram

Прямая речь Кличко: "На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбито стекло и повреждение балкона в одной из квартир в многоэтажке".

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Детали: Кличко добавил, что спасатели и медики работают на месте происшествия.

По данным мэра столицы, информация о пострадавших не поступала.