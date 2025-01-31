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Потураєв: Порошенку можуть скоротити відсторонення від засідань Ради з огляду на позицію Європи

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 січня 2025, 14:24
Потураєв: Порошенку можуть скоротити відсторонення від засідань Ради з огляду на позицію Європи
Петро Порошенко. фото "Євросолідарності"

Лідера партії "Європейська cолідарність" і п’ятого президента України Петра Порошенка можуть відсторонити від засідань Верховної Ради на три дні замість пів року, адже в Європі тривале відсторонення можуть оцінити як надмірне покарання.

Джерело: голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики "Слуги народу" Микита Потураєв в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я вважаю, що якби зараз не війна, то, за регламентом, те, що максимально могло би з ним статися – це відсторонення на три засідання, тобто на три дні.

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І так, я вважаю, що є певна проблема в тому, що оскільки у нас немає окремих засідань, у нас є одне засідання з перервами, то оце відсторонення на пів року, воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби на три дні – всі би зрозуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І я, в принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося".

Деталі: За словами Потураєва, він буде голосувати за відсторонення Порошенка від роботи у Верховній Раді, однак турбується через реакцію колег у Європі. Депутат посилається на "принцип співмірності покарання" у європейському праві.

Нардеп висловив сподівання, що регламентному комітету вдасться знайти якесь рішення, яке буде не про пів року.

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На запитання про те, чи доречно, щоб Верховна Рада в умовах війни витрачала час на засідання комітету і відсторонення народних депутатів від роботи у парламенті, Потураєв нагадав, що очікував від Порошенка публічних вибачень.

"Якби Петро Порошенко витратив би 10 секунд, щоби сказати "я був не правий" – зараз всі в емоціях, ми ж розуміємо, що війна, у всіх стрес – то і не треба було би тих двох годин (тривалість засідання комітету з питань регламенту – ред.) і цього всього", – сказав нардеп.

Передісторія:

  • У партії "Європейська солідарність" заявили, що Офіс президента тисне на "слуг народу" і намагається заборонити лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку бути присутнім на пленарних засіданнях Ради за образу "слуги" Яременка в приватному діалозі. 
  • Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував нардепам підтримати відсторонення Порошенка від участі у засіданнях парламенту.

ПорошенкоВерховна Рада
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