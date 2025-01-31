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Потураев: Отстранение от заседаний Рады для Порошенко могут сократить, учитывая позицию Европы

Валентина РоманенкоПятница, 31 января 2025, 14:24

Лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко могут отстранить от заседаний Верховной Рады на три дня вместо полугода, ведь в Европе длительное отстранение могут оценить как чрезмерное наказание.

Источник: глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "Слуги народа" Никита Потураев в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я считаю, что если бы сейчас не война, то, по регламенту, то, что максимально могло бы с ним произойти - это отстранение на три заседания, то есть на три дня.

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И да, я считаю, что есть определенная проблема в том, что поскольку у нас нет отдельных заседаний, у нас есть одно заседание с перерывами, то это отстранение на полгода, оно может в Европе восприняться как чрезмерное наказание. Потому что если бы на три дня - все бы поняли. А это могут воспринять как чрезмерное наказание. И я, в принципе, не хотел бы, чтобы так это воспринималось".

Детали: По словам Потураева, он будет голосовать за отстранение Порошенко от работы в Верховной Раде, однако беспокоится из-за реакции коллег в Европе. Депутат ссылается на "принцип соразмерности наказания" в европейском праве.

Нардеп выразил надежду, что регламентному комитету удастся найти какое-то решение, которое будет не про полгода.

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На вопрос о том, уместно ли, чтобы Верховная Рада в условиях войны тратила время на заседание комитета и отстранение народных депутатов от работы в парламенте, Потураев напомнил, что ожидал от Порошенко публичных извинений.

"Если бы Петр Порошенко потратил бы 10 секунд, чтобы сказать "я был не прав" - сейчас все в эмоциях, мы же понимаем, что война, у всех стресс - то и не понадобилось бы тех двух часов (продолжительность заседания комитета по вопросам регламента - ред.) и этого всего", - сказал нардеп.

Предыстория:

Порошенко
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