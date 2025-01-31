Слова Буданова и разглашение гостайны: СБУ открыла уголовное производство

После выхода материала "Украинской правды", где упоминались слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова на закрытой встрече в Верховной Раде, следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по статье о разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Источник: СБУ в комментарии "Украинской правде", главный редактор УП Севгиль Мусаева

Детали: Как отмечают в пресс-службе СБУ, соответствующее производство, открытое 28 января, касается лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины.

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"Досудебное расследование продолжается и осуществляется по ч.2 ст.328 Уголовного Кодекса Украины", - отметили в спецслужбе.

Главный редактор "Украинской правды" прокомментировала эту информацию.

Прямая речь Мусаевой: "Мы действуем в рамках закона и строго придерживаемся профессиональных стандартов журналистики. УП, как и всегда, стоит на защите своих источников информации, что гарантируется действующим законодательством Украины и международными нормами права. Свобода слова и доступ граждан к информации являются ключевыми ценностями демократического общества. "Украинская правда" остается верной своим принципам, и в дальнейшем, продолжит добропорядочно и ответственно выполнять свою работу".

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