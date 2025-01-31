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Слова Буданова и разглашение гостайны: СБУ открыла уголовное производство

Украинская правда, Валентина РоманенкоПятница, 31 января 2025, 17:00
Слова Буданова и разглашение гостайны: СБУ открыла уголовное производство
фото - «Радио Свобода»

После выхода материала "Украинской правды", где упоминались слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова на закрытой встрече в Верховной Раде, следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по статье о разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Источник: СБУ в комментарии "Украинской правде", главный редактор УП Севгиль Мусаева

Детали: Как отмечают в пресс-службе СБУ, соответствующее производство, открытое 28 января, касается лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины.

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"Досудебное расследование продолжается и осуществляется по ч.2 ст.328 Уголовного Кодекса Украины", - отметили в спецслужбе.

Главный редактор "Украинской правды" прокомментировала эту информацию.

Прямая речь Мусаевой: "Мы действуем в рамках закона и строго придерживаемся профессиональных стандартов журналистики. УП, как и всегда, стоит на защите своих источников информации, что гарантируется действующим законодательством Украины и международными нормами права. Свобода слова и доступ граждан к информации являются ключевыми ценностями демократического общества. "Украинская правда" остается верной своим принципам, и в дальнейшем, продолжит добропорядочно и ответственно выполнять свою работу".

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Предыстория:

  • В статье "Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине", которая вышла на Украинской правде в понедельник, говорилось о том, что на закрытой встрече руководителей парламентский фракций и представителей военного командования глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов отметил, что при отсутствии до лета серьезных переговоров об окончании войны могут запуститься опасные для Украины процессы.
  • Об этом УП рассказал один из участников встречи на условиях анонимности: "...Больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины...".
  • В Главном управлении разведки Украины после выхода материала отрицали, что их руководитель Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде говорил об угрозах для существования Украины.

БудановвойнаСБУ
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