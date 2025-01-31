У Сумах до 16 зросла кількість постраждалих від влучання безпілотника в будинок

Кількість постраждалих від влучання російського безпілотника в багатоповерхівку в Сумах 30 січня зросла до 16 осіб.

Джерело: Сумська міська рада

Деталі: За інформацією штабу з ліквідації наслідків НС, кількість постраждалих зросла до 16.

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Протягом дня тривали роботи з відновлення надання комунальних послуг, у будинку, де було влучання.

Що передувало: