У Сумах до 16 зросла кількість постраждалих від влучання безпілотника в будинок
П'ятниця, 31 січня 2025, 20:49
Кількість постраждалих від влучання російського безпілотника в багатоповерхівку в Сумах 30 січня зросла до 16 осіб.
Джерело: Сумська міська рада
Деталі: За інформацією штабу з ліквідації наслідків НС, кількість постраждалих зросла до 16.
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Протягом дня тривали роботи з відновлення надання комунальних послуг, у будинку, де було влучання.
Що передувало:
- Уночі 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах.
- Станом на вечір 30 січня повідомляли про 9 загиблих та 14 поранених.